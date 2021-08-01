Чвертьфінал Євро-2020 і 25 перемог: досягнення Шевченка на чолі збірної України

У неділю, 1 серпня, легенда українського футболу Андрій Шевченко повідомив, що залишає посаду тренера національної збірної.

Хоча офіційних коментарів стосовно ситуації від Української асоціації футболу не надходило, видання "UA Футбол" пише, що у Шевченка було як мінімум дві причини покинути тренерський пост.

По-перше це бажання зберегти репутацію успішного тренера під час відбору до Чемпіонату світу 2022 року. Іншою причиною джерела видання називають фінансові питання. Шевченко нібито залишився незадоволений бонусом за результат на Євро-2020.

Як відомо, Шевченко очолив збірну України в 2016 році.

Команда зіграла після його призначення 52 гри, з яких 25 завершились перемогою.

Найбільшим успіхом національної збірної став розгром збірної Сербії в ході відбору до Євро-2020. Тоді матч завершився з рахунком 5: 0.

Також при Шевченко збірна України зазнала найбільшої поразки в історії - 7 голів від Франції під час товариського матчу.

Однак найбільш пам'ятною напевно залишиться участь України в Євро-2020, тоді команда, не без допомоги шведів, змогла пробитися в 1/4 фіналу. Після чого вилетіла після гри з англійцями.

Незважаючи на це, сайт Міжнародної футбольної історії і статистики (IFFHS) включив його в топ-20 кращих футбольних тренерів десятиліття.