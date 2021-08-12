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Зінченко - найбільш низькооплачуваний футболіст "МанСіті": скільки отримує українець і його колеги (фото)

Зінченко - найбільш низькооплачуваний футболіст "МанСіті": скільки отримує українець і його колеги (фото)
Оновлено 19:22 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Півзахисник "Манчестер Сіті" і національної збірної України Олександр Зінченко, у якого недавно народилася дочка, отримує найнижчу заробітну плату в англійській команді по футболу.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє відомий таблоїд "The Sun".

У списку гравців "Манчестер Сіті" можна побачити, що Зінченко перебуває на останній позиції за зарплатою серед гравців.
У тиждень футболістові платять 20 тисяч фунтів (трохи понад 740 тис. Грн) і 1 млн фунтів на рік (понад 37 млн грн).

Список

Цікаво, що другий футболіст з кінця списку, Філ Фоден, заробляє приблизно в півтора раза більше - 1,56 млн фунтів на рік (майже 49 млн грн).

Найбільше в "МанСіті" отримує бельгійський півзахисник Кевін де Брейне - майже 20,2 млн фунтів на рік (понад 750 млн грн).

Цікаво, що блондини Зінченко і де Брюйне, найбільш низькооплачуваний й високооплачуваний гравці команди, зовні такі схожі, що в "МанСіті" їх називають братами-близнюками.

Зінченко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аргентинець Ліонель Мессі, який понад 20 років грав за "Барселону", 10 серпня офіційно став гравцем ПСЖ.

Нагадуємо, що Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 73

Все по темі:

Англия, ФК Ман Сити, Спорт, Футбол, Олександр Зінченко.
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