Зінченко - найбільш низькооплачуваний футболіст "МанСіті": скільки отримує українець і його колеги (фото)

Півзахисник "Манчестер Сіті" і національної збірної України Олександр Зінченко, у якого недавно народилася дочка, отримує найнижчу заробітну плату в англійській команді по футболу.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє відомий таблоїд "The Sun".

У списку гравців "Манчестер Сіті" можна побачити, що Зінченко перебуває на останній позиції за зарплатою серед гравців.

У тиждень футболістові платять 20 тисяч фунтів (трохи понад 740 тис. Грн) і 1 млн фунтів на рік (понад 37 млн грн).

Цікаво, що другий футболіст з кінця списку, Філ Фоден, заробляє приблизно в півтора раза більше - 1,56 млн фунтів на рік (майже 49 млн грн).

Найбільше в "МанСіті" отримує бельгійський півзахисник Кевін де Брейне - майже 20,2 млн фунтів на рік (понад 750 млн грн).

Цікаво, що блондини Зінченко і де Брюйне, найбільш низькооплачуваний й високооплачуваний гравці команди, зовні такі схожі, що в "МанСіті" їх називають братами-близнюками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аргентинець Ліонель Мессі, який понад 20 років грав за "Барселону", 10 серпня офіційно став гравцем ПСЖ.

Нагадуємо, що Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною".