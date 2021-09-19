Такого Ви ще не бачили: в Китаї зібрали смартфон з бічною камерою (фото)

Купити його найближчим часом не вийде.

Поки всі обговорювали вихід нового смартфона від Apple, компанія Oppo з Китаю презентувала революційну розробку на ринку. Це телефон з особливою бічною камерою, патент на винахід якої стверджували більше пів року.

Про це пише ixbt.

Відзначимо, що збоку розташована не повноцінна окрема камера по типу фронтальної, а особливий об’єктив. Така розробка допоможе поліпшити якість знімків в динаміці. Тепер, для того, щоб зняти стрибки кота по квартирі або захоплююче ралі, не потрібно буде рухати смартфон. По суті це мультиспрямована камера на якій можна вибирати який саме об’єктив потрібно використовувати.

Технологія бічної камери

Відзначається, що згідно з патентом, камера сама відстежує, чи виходить об’єкт зйомки за рамки кадру і перемикається між об’єктивами. Інновація може стати проривом у сфері мобільних відеозйомок.

Але такий сценарій можливий лише в тому випадку, якщо прототип віддадуть в серійне виробництво. Поки про такі плани не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що смартфони Apple відстають в технологічних нюансах від флагманів на Android.