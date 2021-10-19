Майбутнє вже поруч: хто і як готує до запуску літаюче таксі (фото)

Ви втомилися від вічних пробок по дорозі на роботу? Літаючі таксі, на думку розробників, скоро вирішать цю проблему.

Літаючі автомобілі захоплювали уяву дизайнерів і водіїв з перших століть автомобілебудування. Створення гібридів, здатних пересуватися по дорогах і літати, поступово стає головною метою в гонці між автомобільними корпораціями.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, наскільки реальною є перспектива скористатися літаючим таксі вже в найближчі кілька років.

Для людей старшого віку ідея літаючих таксі мимоволі викликає в пам’яті популярний колись мультсеріал "Джетсони". Мультиплікаційний серіал розповідає про сім’ю, що живе в мегаполісі майбутнього. В їхньому світі на роботу вони відправляються на літаючих транспортних засобах.

Герої мультфільму "Джетсони" пересувалися по місту на літаючому автомобілі

Початок вже покладено

І ось зараз, на початку XXI століття, мрії авторів мультфільму можуть стати реальністю.

Такі компанії, як Uber і Boeing, вже активно розробляють літаючі таксі eVTOL (електричні апарати з вертикальним зльотом і посадкою). За деякими прогнозами до 2040 року в світі буде 430 тис таких автомобілів.

Прототип літаючого таксі компанії Boeing

У майбутньому над містами буде парити безліч безпілотників і літаючих таксі (великих багатогвинтових безпілотників). Щоб це стало можливим, містам доведеться змінити свій вигляд: побудувати безліч мініатюрних аеропортів — "скайпортов". Це будуть стоянки таксі майбутнього.

Лідери галузі

Каліфорнійська компанія Joby Aviation провела вже понад 1 тис випробувальних польотів свого апарату eVTOL.

Вони поспішають, щоб бути першими і отримати дозвіл Федерального управління цивільної авіації США для початку комерційної експлуатації вже в 2024 році.

Літальний апарат компанії Joby Aviation може стати першим літаючим таксі майбутнього

Пілотований автомобіль Joby може перевозити чотирьох пасажирів. Цей диво-апарат майбутнього розвиває швидкість до 320 км/год і має запас ходу більше 240 км.

Інфраструктура майбутнього

Joby налагоджує контакти з компанією Reef Techology, яка є оператором парковок. Компанії сподіваються дійти згоди і використовувати дахи деяких паркінгів для переобладнання їх в "скайпорти".

Деякі великі американські міста вже задумалися над створенням інфраструктури для нового виду транспорту та інших подібних засобів пересування.

Скайпорт мегаполісу майбутнього

Нові транспортні засоби зможуть злітати вертикально і приземлятися з високою точністю. Для їх підтримки потрібен зовсім новий тип інфраструктури, над створенням якого вже працюють архітектори і дизайнери.

Можливі проблеми

Щоб новий проект був успішним, необхідно враховувати всі можливі моменти, пов’язані з його реалізацією. На думку експертів, ідея розвитку літаючих таксі і "скайпортов" може мати деякі труднощі.

До основних моментів в даному питанні відносяться можливість серійного виробництва, інвестиції в цифрову, енергетичну і фізичну інфраструктуру, а також розробка високоавтоматизованої системи управління повітряним рухом.

На думку інших експертів, основними проблемами є необхідність в прийнятті відповідних законів, що регулюють роботу нового виду транспорту.

Швидше за все, все почнеться з встановлення стандартних маршрутів для безпілотників або повітряних таксі. Повинні бути встановлені правила, відпрацьовані нюанси, і стандарти, які будуть застосовуватися повсюдно, щоб звести до мінімуму кількість інцидентів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Сінгапурі майбутнє вже настало і на вулиці вийшли роботи-поліцейські.