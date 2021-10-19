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Майбутнє вже поруч: хто і як готує до запуску літаюче таксі (фото)

Автор
Дмитро Симоненко
Дата публікації
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Автор
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Вигляд міст майбутнього зміниться завдяки літаючим таксі і скайпортам Новина оновлена 19 жовтня 2021, 13:10
Вигляд міст майбутнього зміниться завдяки літаючим таксі і скайпортам

Ви втомилися від вічних пробок по дорозі на роботу? Літаючі таксі, на думку розробників, скоро вирішать цю проблему.

Літаючі автомобілі захоплювали уяву дизайнерів і водіїв з перших століть автомобілебудування. Створення гібридів, здатних пересуватися по дорогах і літати, поступово стає головною метою в гонці між автомобільними корпораціями.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, наскільки реальною є перспектива скористатися літаючим таксі вже в найближчі кілька років.

Для людей старшого віку ідея літаючих таксі мимоволі викликає в пам’яті популярний колись мультсеріал "Джетсони". Мультиплікаційний серіал розповідає про сім’ю, що живе в мегаполісі майбутнього. В їхньому світі на роботу вони відправляються на літаючих транспортних засобах.

Герої мультфільму "Джетсони" пересувалися по місту на літаючому автомобілі
Герої мультфільму "Джетсони" пересувалися по місту на літаючому автомобілі

Початок вже покладено

І ось зараз, на початку XXI століття, мрії авторів мультфільму можуть стати реальністю.

Такі компанії, як Uber і Boeing, вже активно розробляють літаючі таксі eVTOL (електричні апарати з вертикальним зльотом і посадкою). За деякими прогнозами до 2040 року в світі буде 430 тис таких автомобілів.

Прототип літаючого таксі компанії Boeing
Прототип літаючого таксі компанії Boeing

У майбутньому над містами буде парити безліч безпілотників і літаючих таксі (великих багатогвинтових безпілотників). Щоб це стало можливим, містам доведеться змінити свій вигляд: побудувати безліч мініатюрних аеропортів — "скайпортов". Це будуть стоянки таксі майбутнього.

Лідери галузі

Каліфорнійська компанія Joby Aviation провела вже понад 1 тис випробувальних польотів свого апарату eVTOL.

Вони поспішають, щоб бути першими і отримати дозвіл Федерального управління цивільної авіації США для початку комерційної експлуатації вже в 2024 році.

Літальний апарат компанії Joby Aviation може стати першим літаючим таксі майбутнього
Літальний апарат компанії Joby Aviation може стати першим літаючим таксі майбутнього

Пілотований автомобіль Joby може перевозити чотирьох пасажирів. Цей диво-апарат майбутнього розвиває швидкість до 320 км/год і має запас ходу більше 240 км.

Інфраструктура майбутнього

Joby налагоджує контакти з компанією Reef Techology, яка є оператором парковок. Компанії сподіваються дійти згоди і використовувати дахи деяких паркінгів для переобладнання їх в "скайпорти".

Деякі великі американські міста вже задумалися над створенням інфраструктури для нового виду транспорту та інших подібних засобів пересування.

Скайпорт мегаполісу майбутнього
Скайпорт мегаполісу майбутнього

Нові транспортні засоби зможуть злітати вертикально і приземлятися з високою точністю. Для їх підтримки потрібен зовсім новий тип інфраструктури, над створенням якого вже працюють архітектори і дизайнери.

Можливі проблеми

Щоб новий проект був успішним, необхідно враховувати всі можливі моменти, пов’язані з його реалізацією. На думку експертів, ідея розвитку літаючих таксі і "скайпортов" може мати деякі труднощі.

До основних моментів в даному питанні відносяться можливість серійного виробництва, інвестиції в цифрову, енергетичну і фізичну інфраструктуру, а також розробка високоавтоматизованої системи управління повітряним рухом.

На думку інших експертів, основними проблемами є необхідність в прийнятті відповідних законів, що регулюють роботу нового виду транспорту.

Швидше за все, все почнеться з встановлення стандартних маршрутів для безпілотників або повітряних таксі. Повинні бути встановлені правила, відпрацьовані нюанси, і стандарти, які будуть застосовуватися повсюдно, щоб звести до мінімуму кількість інцидентів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Сінгапурі майбутнє вже настало і на вулиці вийшли роботи-поліцейські.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Майбутнє #Мегаполіс #Технології майбутнього #Літаюче таксі #Літаюча машина
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