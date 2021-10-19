Будущее уже рядом: кто и как готовит к запуску летающее такси (фото)

Вы устали от вечных пробок по дороге на работу? Летающие такси, по мнению разработчиков, скоро решат эту проблему.

Летающие автомобили захватывали воображение дизайнеров и водителей с первых веков автомобилестроения. Создание гибридов, способных передвигаться по дорогам и летать, постепенно становится главной целью в гонке между автомобильными корпорациями.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, насколько реальна перспектива воспользоваться летающим такси уже в ближайшие несколько лет.

Для людей старшего возраста идея летающих такси невольно вызывает в памяти популярный некогда мультсериал "Джетсоны". Мультипликационный сериал рассказывает о семье, живущей в мегаполисе будущего. В их мире на работу они отправляются на летающих транспортных средствах.

Герои мультфильма "Джетсоны" передвигались по городу на летающем автомобиле

Начало уже положено

И вот сейчас, в начале XXI века, мечты авторов мультфильма могут стать реальностью.

Такие компании, как Uber и Boeing, уже активно разрабатывают летающие такси eVTOL (электрические аппараты с вертикальным взлетом и посадкой). По некоторым прогнозам к 2040 году в мире будет 430 тыс таких автомобилей.

Прототип летающего такси компании Boeing

В будущем над городами будет парить множество беспилотников и летающих такси (больших многовинтовых беспилотников). Чтобы это стало возможным, городам придется изменить свой облик: построить множество миниатюрных аэропортов — "скайпортов". Это будут стоянки такси будущего.

Лидеры отрасли

Калифорнийская компания Joby Aviation провела уже более 1 тыс испытательных полетов своего аппарата eVTOL.

Они торопятся, чтобы быть первыми и получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США для начала коммерческой эксплуатации уже в 2024 году.

Летательны аппарат компании Joby Aviation может стать первым летающим такси будущего

Пилотируемый автомобиль Joby может перевозить четырех пассажиров. Этот чудо-аппарат будущего развивает скорость до 320 км/ч и имеет запас хода более 240 км.

Инфраструктура будущего

Joby налаживает контакты с компанией Reef Techology, которая является оператором парковок. Компании надеются прийти к соглашению и использовать крыши некоторых паркингов для переоборудования их в "скайпорты".

Некоторые крупные американские города уже задумались над созданием инфраструктуры для нового вида транспорта и других подобных средств передвижения.

Скайпорт мегаполиса будущего

Новые транспортные средства смогут взлетать вертикально и приземляться с высокой точностью. Для их поддержки потребуется совершенно новый тип инфраструктуры, над созданием которого уже работают архитекторы и дизайнеры.

Возможные проблемы

Чтобы новый проект был успешным, необходимо учитывать все возможные моменты, связанные с его реализацией. По мнению экспертов, идея развития летающих такси и "скайпортов" может иметь некоторые сложности.

К основным моментам в данном вопросе относятся возможность крупносерийного производства, инвестиции в цифровую, энергетическую и физическую инфраструктуру, а также разработка высокоавтоматизированной системы управления воздушным движением.

По мнению других экспертов, основными проблемами являются необходимость в принятии соответствующих законов, регулирующих работу нового вида транспорта.

Скорее всего, все начнется с установления стандартных маршрутов для беспилотников или воздушных такси. Должны быть установлены правила, отработаны нюансы, и стандарты, которые будут применяться повсеместно, чтобы свести к минимуму количество инцидентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сингапуре будущее уже наступило и на улицы вышли роботы-полицейские.