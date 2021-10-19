Укр

Будущее уже рядом: кто и как готовит к запуску летающее такси (фото)

Автор
Дмитрий Симоненко
Дата публикации
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Автор
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Облик городов будущего изменится благодаря летающим такси и скайпортам Новость обновлена 19 октября 2021, 13:10
Облик городов будущего изменится благодаря летающим такси и скайпортам

Вы устали от вечных пробок по дороге на работу? Летающие такси, по мнению разработчиков, скоро решат эту проблему.

Летающие автомобили захватывали воображение дизайнеров и водителей с первых веков автомобилестроения. Создание гибридов, способных передвигаться по дорогам и летать, постепенно становится главной целью в гонке между автомобильными корпорациями.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, насколько реальна перспектива воспользоваться летающим такси уже в ближайшие несколько лет.

Для людей старшего возраста идея летающих такси невольно вызывает в памяти популярный некогда мультсериал "Джетсоны". Мультипликационный сериал рассказывает о семье, живущей в мегаполисе будущего. В их мире на работу они отправляются на летающих транспортных средствах.

Герои мультфильма "Джетсоны" передвигались по городу на летающем автомобиле
Герои мультфильма "Джетсоны" передвигались по городу на летающем автомобиле

 Начало уже положено

И вот сейчас, в начале XXI века, мечты авторов мультфильма могут стать реальностью.

Такие компании, как Uber и Boeing, уже активно разрабатывают летающие такси eVTOL (электрические аппараты с вертикальным взлетом и посадкой). По некоторым прогнозам к 2040 году в мире будет 430 тыс таких автомобилей.

Прототип летающего такси компании Boeing
Прототип летающего такси компании Boeing

В будущем над городами будет парить множество беспилотников и летающих такси (больших многовинтовых беспилотников). Чтобы это стало возможным, городам придется изменить свой облик: построить множество миниатюрных аэропортов — "скайпортов". Это будут стоянки такси будущего.

Лидеры отрасли

Калифорнийская компания Joby Aviation провела уже более 1 тыс испытательных полетов своего аппарата eVTOL.

Они торопятся, чтобы быть первыми и получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США для начала коммерческой эксплуатации уже в 2024 году.

Летательны аппарат компании Joby Aviation может стать первым летающим такси будущего
Летательны аппарат компании Joby Aviation может стать первым летающим такси будущего

Пилотируемый автомобиль Joby может перевозить четырех пассажиров. Этот чудо-аппарат будущего развивает скорость до 320 км/ч и имеет запас хода более 240 км.

Инфраструктура будущего

Joby налаживает контакты с компанией Reef Techology, которая является оператором парковок. Компании надеются прийти к соглашению и использовать крыши некоторых паркингов для переоборудования их в "скайпорты".

Некоторые крупные американские города уже задумались над созданием инфраструктуры для нового вида транспорта и других подобных средств передвижения.

Скайпорт мегаполиса будущего
Скайпорт мегаполиса будущего

Новые транспортные средства смогут взлетать вертикально и приземляться с высокой точностью. Для их поддержки потребуется совершенно новый тип инфраструктуры, над созданием которого уже работают архитекторы и дизайнеры.

Возможные проблемы

Чтобы новый проект был успешным, необходимо учитывать все возможные моменты, связанные с его реализацией. По мнению экспертов, идея развития летающих такси и "скайпортов" может иметь некоторые сложности.

К основным моментам в данном вопросе относятся возможность крупносерийного производства, инвестиции в цифровую, энергетическую и физическую инфраструктуру, а также разработка высокоавтоматизированной системы управления воздушным движением.

По мнению других экспертов, основными проблемами являются необходимость в принятии соответствующих законов, регулирующих работу нового вида транспорта.

Скорее всего, все начнется с установления стандартных маршрутов для беспилотников или воздушных такси. Должны быть установлены правила, отработаны нюансы, и стандарты, которые будут применяться повсеместно, чтобы свести к минимуму количество инцидентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сингапуре будущее уже наступило и на улицы вышли роботы-полицейские.

Теги:
#Будущее #Мегаполис #Технологии будущего #Летающее такси #Летающая машина
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