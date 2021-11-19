Улюбленець на зв’язку: собаки зможуть дзвонити своїм господарям завдяки DogPhone

У майбутньому у собак може з’явитися і своя соцмережа

У Великій Британії розробили спеціальний телефонний апарат, яким зможуть користуватися собаки для зв’язку з господарями, коли вони знаходяться поза домом.

Подробиці про незвичайний DogPhone розкрили в The Guardian.

Розробницею технології стала Іллєна Хірський-Дуглас, яка працює в університеті міста Глазго. Першим піддослідним став її ж пес, лабрадор Зак, який, здається, із задоволенням протестував можливість побачитись з господинею, поки та знаходиться поза домом.

Працює винахід дуже просто — його поміщають у спеціальну собачу іграшку у вигляді м’яча. Якщо його перемістити, то він активує програму на ноутбуці, котра і здійснить дзвінок власнику тварини.

Цікаво, що людина може також зателефонувати до собаки, але над максимально правильним "прийняттям вхідних" вчені ще працюють.

Вчена разом зі своїм вихованцем (ліворуч Зак зображений з DogPhone)

На думку Хірський-Дуглас, навчання собак подібним технологіям вкотре наголошують, наскільки ці тварини розумні. У майбутньому вчена зовсім не виключає ймовірності появи спеціальних винаходів, які допоможуть псам зв’язуватися не тільки з людьми, а й між собою.

Слід зазначити, що у продажу поки що такої технології немає, адже вчені продовжують над нею працювати. Перші результати роботи співробітники університету Глазго презентували під час конференції ACM Interactive Surfaces and Spaces Conference 2021 у Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, звідки з’явився популярний в інтернеті собачий мем "go to horny jail" та що за іграшку з ним зробили.