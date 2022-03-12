Диски знову в моді: продажі CD почали зростати вперше за майже 20 років

Музика на фізичних носіях знову стає затребуваною

Вперше за 17 років продажі CD виросли — 2021 року на них у США витратили 584 млн. доларів.

Про це повідомляє Ахіос.

Компакт-диски падали в обсягах продажу, починаючи з 2004 року. Наприклад, у 2011 продажі затягнули на три мільярди, тоді як у 2020 році не дотягують навіть до шостої частини цієї суми.

Також вже кілька років поспіль у США зростає продаж записів музики на вінілі. Збільшення інтересу до офіційних записів на різних носіях спричинило зростання ринку вперше з 1996 року.

До початку нового тисячоліття формат CD був провідним у 90-х. Зазначимо, що сплеску інтересу до записів музики та фільмів на компакт-дисках варто очікувати й у росії. Країна опиняється за "залізною завісою" — вже відключено соцмережу Facebook, на черзі Instagram, заблоковано багато сайтів та незалежних ЗМІ.

З росії йдуть фірми-виробники технічних новинок, світові постачальники харчових продуктів, одягу та інших товарів частково або повністю припиняють постачання.

Як раніше писав "Телеграф", економіка росії стрімко рухається у бік дефолту через вторгнення в Україну.