Музыка на физических носителях снова становится востребованной

Впервые за 17 лет продажи CD выросли — в 2021 году на них в США потратили 584 млн долларов.

Об этом сообщает Ахios.

Компакт-диски падали в объемах продаж начиная с 2004 года. Например, в 2011 продажи затянули на три миллиарда, тогда как в 2020 году не дотягивают даже до шестой части этой суммы.

Также уже несколько лет подряд в США растут продажи записей музыки на виниле. Увеличение интереса к официальным записям на различных носителях привело к росту рынка впервые с 1996 года.

До начала нового тысячелетия формат CD был ведущим в 90-х. Отметим, что всплеска интереса к записям музыки и фильмов на компакт-дисках стоит ожидать и в россии. Страна оказывается за "железным занавесом" — уже отключена соцсеть Facebook, на очереди Instagram, заблокированы многие сайты и независимые СМИ.

Из россии уходят фирмы-производители технических новинок, мировые поставщики продуктов питания, одежды и других товаров частично или полностью прекращают поставки.

Как ранее писал "Телеграф", экономика россии стремительно движется в сторону дефолта из-за вторжения в Украину.