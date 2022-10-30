Безпілотник WARMATE: що відомо про польську ударну "пташку" і як його застосовують в Україні (відео)

Безпілотник відносно невеликий та легкий, він уже показав свої можливості у Запорізькій області.

Українська армія отримала 20 безпілотних ударних комплексів Warmate – другу половину з партії, придбаної ще влітку. Особливість етил літальних апаратів у тому, що їхню місію можна скасувати, якщо шанси на поразку ворога малі, і повернути на базу.

Цей безпілотник може застосовуватись для різних цілей. Виробник — Польща. Це легкий планер, який використовується країнами НАТО та союзниками. Цілі відрізняються залежно від типу головної частини. WARMATE може нести до кілограма вибухівки у різній конфігурації.

Робоча швидкість безпілотника — 80 км/год,

Довжина фюзеляжу — 1,1 м,

Типи боєголовок — осколково-фугасний/термобаричний,

Максимальна швидкість під час атаки – 150 км/год.

Конструкція системи пуску дозволяє встановити її на автомобіль або БТР з інтеграцією наземного пункту управління та терміналу наземного даних з бортовими системами автомобіля. WARMATE, на відміну від протитанкових ракет, може діяти у більшому радіусі, допомагаючи спостерігати за метою довше — підлітковий час близько 70 хвилин. Бойові дії у повітрі ведуться у режимі реального часу, використовуючи відеопотік, отриманий від його підсистеми спостереження. Саме оператор вирішує, коли безпілотник із спостерігача стає атакуючим.

Як зазначає defence-ua, українці вже бачили WARMATE у дії. Зокрема — під час відпрацювання за позиціями Росії біля Запорозької АЕС, де потрібна максимальна акуратність і обережність.

Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотника Shark – його розробили в Україні вже після вторгнення росії. Серед бойових перших набули популярності "Байрактари". Їх уже за два роки почнуть виробляти в Україні.