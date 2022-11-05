Чи можна сушити телефон феном: міф чи корисний лайфхак

Не всі поради з інтернету однаково корисні.

Різні бувають у житті ситуації, за яких телефон потрапляє у воду. Найчастіше гаджет може намокнути на вулиці під дощем, або якщо його господар випадково або навіть спеціально впустить його у воду: в раковину, в унітаз, в калюжу і т.д. Як висушити промоклий у воді телефон ?

Існує багато різних рекомендацій, одна з яких висушити його феном. Проте фахівці зазначають, що такий спосіб — це лише міф, повідомляє itechua.com. Чому так робити не можна – читайте далі.

Чому не варто сушити промоклий смартфон феном

Відповідь дуже проста: якщо сушити телефон феном, то тепле повітря може перегріти внутрішні елементи пристрою, що тільки посилить ситуацію. Так, є фени з холодним обдуванням, але прохолодним повітрям ви нічого не висушите. Тому краще взагалі так не робити.

Фахівці рекомендують наступне: розберіть промоклий смартфон, витягніть акумулятор, якщо є така можливість, sim-карту, картку пам’яті, і просушіть серветками всі доступні елементи, а сам гаджет покладіть на рушник таким чином, щоб рідина могла максимально витекти. Ну і обов’язково віднесіть девайс до сервісного центру.

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