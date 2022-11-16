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ЗСУ "затрофеїли" рідкісну машину для керування вогнем САУ (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Реостат в "пікселі" Новина оновлена 16 листопада 2022, 10:13
Реостат в "пікселі". Фото defence-ua.com

Техніка, залишена окупантами, працюватиме проти них

Українські військові отримали чимало трофеїв під час контрнаступу. Серед них — кинута окупантами 1В119 "Реостат" на Херсонщині. Ця машина використовується для керування вогнем артилерійського дивізіону, що використовується десантними військами.

Як відзначає Ukraine Weapons Tracker, зазвичай його використовують з 120-мм самохідними артилерійськими установками 2С9 "Нона". За даними Defence-ua, українські військові могли мати справу з такою технікою раніше, адже є фото "Реостату" в камуфляжі ЗСУ.

Машина достатньо рідкісна — в радянському союзі зробили 60 таких, які мали дістатися росії після розвалу. Відзначимо, ними володіли два з'єднання десантних військ окупантів. За оцінками незалежних експертів, вони втратили вже сім — дві знищені, а п'ять стали трофеями.

В 1В119 "Реостат" окрім специфічної апаратури є польовий телефон ТА-57, прилад керування вогнем ПОУ-9 та танкова апаратура для навігації. За експлуатаційною заявкою, батарея САУ під керуванням "Реостату" може відкривати вогонь вже за 10 хвилин після переміщення.

Трофейний 1В119 Реостат
Трофейний 1В119 "Реостат"
Трофейний 1В119 Реостат
Перед використанням "Реостат" треба відмити і перевірити справність

Що до використання на благо України, то в нашої армії до вторгнення були близько 50 САУ 2С9 "Нона", ще кілька — затрофеїли в окупантів, тож застосувати "Реостат" за призначенням можливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові використовують проти росіян як сучасне озброєння, так і залишки радянських розробок. Серед останніх здобутків ЗСУ — ЗРК "Аспід" від Іспанії. Також в мережі з'явилися фото використання пушки М-46 на Бахмутському напрямку — радянська техніка працює безперервно гатячи по окупантах.

Теги:
#Війна #Трофей #ЗСУ