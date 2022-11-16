ЗСУ "затрофеїли" рідкісну машину для керування вогнем САУ (фото)

Техніка, залишена окупантами, працюватиме проти них

Українські військові отримали чимало трофеїв під час контрнаступу. Серед них — кинута окупантами 1В119 "Реостат" на Херсонщині. Ця машина використовується для керування вогнем артилерійського дивізіону, що використовується десантними військами.

Як відзначає Ukraine Weapons Tracker, зазвичай його використовують з 120-мм самохідними артилерійськими установками 2С9 "Нона". За даними Defence-ua, українські військові могли мати справу з такою технікою раніше, адже є фото "Реостату" в камуфляжі ЗСУ.

Машина достатньо рідкісна — в радянському союзі зробили 60 таких, які мали дістатися росії після розвалу. Відзначимо, ними володіли два з'єднання десантних військ окупантів. За оцінками незалежних експертів, вони втратили вже сім — дві знищені, а п'ять стали трофеями.

В 1В119 "Реостат" окрім специфічної апаратури є польовий телефон ТА-57, прилад керування вогнем ПОУ-9 та танкова апаратура для навігації. За експлуатаційною заявкою, батарея САУ під керуванням "Реостату" може відкривати вогонь вже за 10 хвилин після переміщення.

Трофейний 1В119 "Реостат"

Перед використанням "Реостат" треба відмити і перевірити справність

Що до використання на благо України, то в нашої армії до вторгнення були близько 50 САУ 2С9 "Нона", ще кілька — затрофеїли в окупантів, тож застосувати "Реостат" за призначенням можливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові використовують проти росіян як сучасне озброєння, так і залишки радянських розробок. Серед останніх здобутків ЗСУ — ЗРК "Аспід" від Іспанії. Також в мережі з'явилися фото використання пушки М-46 на Бахмутському напрямку — радянська техніка працює безперервно гатячи по окупантах.