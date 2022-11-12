ЗРК Aspide в Україні: на що здатна зброя, передана Іспанією (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1299
Комплектація ракет для ЗРК Aspide може бути різною.
В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide. І якщо перший комплекс вже відомий тим, що "прикриває" Вашингтон і може збивати цілі на висоті 16 км, то зенітно-ракетні комплекси з ракетами Aspide від іспанського уряду можуть зробити сюрпризи.
Повна назва комплексів — Skyguard Aspide, вони є досить потужними, але не зможуть повноцінно "закрити" небо над Україною. Вони вважаються максимально придатними для оборони стратегічних об’єктів на кшталт аеродромів чи промислових підприємств.
У комплексу можуть бути два види ракет Aspide – звичайні та Aspide 2000. За даними сайту міжнародної компанії-виробника у оновленої версії одноступінчастий двигун та дальність понад 25 км. Звичайна ракета може "зробити" до 10 км.
Основні характеристики Aspide:
- Дальність — 35 км,
- максимальна висота — 8 км,
- довжина ракети — 3,7 м,
- Система наведення – моноімпульсна, виробництва Selenia.
Особливістю Skyguard Aspide є те, що їх можна використовувати разом із зенітними артустановками для більшої ефективності у стрільбі за цілями на малих висотах, а також поєднувати із сучасними системами ППО, щоб вони обмінювалися даними з іншими комплексами.
Раніше "Телеграф" розповідав про ЗРК SAMP/T, який Україні може передати Італія. Інші ЗРК Україна отримує від партнерів і бере як трофеї. Наприклад, ЗРК "ОСА". Україні така техніка знайома, оскільки також стоїть на озброєнні і в українській армії.