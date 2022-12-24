Трофейний танк приносить "здобич" ЗСУ: у мережі з’явилося курйозне відео

"Російський ленд-ліз" приносить чимало цікавих речей

росія широко використовує танк Т-72 та його модифікації під час вторгнення в Україну. Частину військової техніки українські військові беруть як трофеї. Вони, своєю чергою, приносять нові.

Ukraine Weapons Tracker публікує відео, як раніше захоплений танк Т-72Б3 привіз українським силам російський бронетранспортер МТ-ЛБ із 23-мм гарматою ЗУ-23-2. БТР був захоплений у Луганській області.

Попри деяку критику, танк Т-72 у цій модифікації залишається гарною бойовою машиною. Цю модернізацію використовували як економічну альтернативу новішим танкам у рф.

Характеристики Т-72Б3:

Швидкість по шосе 65 км/год

Швидкість по пересіченій місцевості 35-45 км/год

Запас ходу по шосе 500 км

Запас ходу пересіченою місцевістю 400 км

Калібр та марка гармати — 125-мм 2А46М-5, можна використовувати подовжені бронебійні снаряди.

Такий танк виробляється з 2011 року і має низку додаткових модифікацій. Головною слабкістю танка Т-72 є спосіб зберігання боєзапасу — він знаходиться в автоматі заряджання карусельного типу. І при пробитті башти часто призводить до розриву танка зсередини та загибелі екіпажу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові зацікавлені у танках Leclerc — вони вважаються найбільш захищеними у своєму класі. Але не лише танки важливі на полі бою з росією, а й літаки — Україні потрібні винищувачі.