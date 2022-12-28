"Карателі" на службі у ЗСУ: що може український дрон Punisher (фото, відео)

Українська розробка є не тільки ударним дроном

Ударних безпілотників "Каратель" на фронті побільшало. За назвою Punisher ховається український безпілотник, який може успішно вражати як живу силу супротивника, так і незабаром легку та середньоброньовану техніку.

Українці у соцмережах збирали на партію таких ударних дронів для ЗСУ. Фотографії безпілотників під час передачі публікує "Апостроф".

"Каратель" — український безпілотник, розроблення UA Dynamics. Варто зазначити, що дрон може застосовуватися не лише для атак на ворога, а й у рятувальних місіях – замість двох кг вибухівки він може нести контейнер із ліками. Такий безпілотник запускається за допомогою катапульти.

Безпілотник під час передачі/Фото: Роман Пєтушков, "Апостроф"

Характеристики дрона Punisher:

Максимальна дальність — 45 км

Висота польоту — 400 м

Максимальна швидкість — 198 км/год

Середня швидкість — 80 км/год

Розмах крил — 2,25 м

Розроблено "Каратель" ще у 2016/ Фото: Роман Пєтушков, "Апостроф"

Тривалість польоту — 1,5 години

Тип боєприпасу – некерована бомба UB-75HE

Радіус ураження – 34 м.

За даними "Апострофа", на озброєнні ЗСУ вже кілька десятків таких "пташок". У зоні бойових дій завдання виконують 36 екіпажів із безпілотниками "Каратель".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постачання західних безпілотників можуть вплинути на перебіг війни проти росії, вважає генерал, який раніше був головкомом НАТО в Європі. В Україні також тестують інші види безпілотників, зокрема ударний дрон-камікадзе, з радіусом польоту до тисячі км.