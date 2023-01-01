Краще, ніж PzH 2000: у Німеччині запустили виробництво нових САУ для України, що про них відомо

Очікується, що Україна отримає ці САУ лише у 2025 році.

Німеччина продовжить допомагати Україні з озброєнням та запустила виробництво колісних САУ RCH-155, які будуть закуплені на потреби Збройних сил.

Інформацію про це підтвердив радник компанії-виробника цих установок Kraus-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд у своєму Twitter.

"Іноді поєднання двох перевірених рішень у новій концепції може стати революційним уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH155 для України", — написав він.

Відомо, що купівлю 18 САУ цього типу на 216 мільйонів євро схвалило керівництво Німеччини у вересні 2022 року, проте найближчим часом вони в Україну не прибудуть. Очікується, що їхнє постачання відбудеться через 30 місяців після укладання контракту, тобто у 2025 році.

Розробка RCH 155 завершилася у 2014 році, установка являє собою розвиток програми вже відомої українській армії САУ PzH 2000, проте вона легша, мобільніша і вимагає лише двох людей екіпажу.

Основною відмінністю машини від попередника є використання шасі бронетранспортера Boxer, що дає високу мобільність та гідний захист від мін та саморобних вибухових пристроїв.

Перезаряджання зброї відбувається в автоматичному режимі, але є і ручний варіант. Боєкомплект складається з 30 споряджених снарядів та 144 модульних метальних зарядів, які САУ може випустити зі швидкістю 9 пострілів за хвилину на відстань до 40 кілометрів. Втім, дистанція стрільби залежить від снаряда.

Спочатку на САУ встановлювалась гармата L52 155-мм калібру, проте завдяки модульній конструкції на установку можна встановити коротшу гаубицю L39 (155-мм) або навіть 105-мм гармати.

Нагадаємо, 2023 року Україна може отримати від США БМП M2 Bradley, яка вже добре зарекомендувала себе в американській армії та досі там стоїть на озброєнні.