Лучше, чем PzH 2000: в Германии запустили производство новых САУ для Украины, что о них известно

Ожидается, что Украина получит эти САУ только в 2025 году

Германия продолжит помогать Украине с вооружением и запустила производство колесных САУ RCH-155, которые будут закуплены на нужды Вооруженных сил.

Информацию об этом подтвердил советник компании-производителя этих установок Kraus-Maffei Wegmann Николас Драммонд в своем Twitter.

"Иногда сочетание двух проверенных решений в новой концепции может стать революционным избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH155 для Украины", — написал он.

Известно, что покупка 18 САУ этого типа на 216 миллионов евро была одобрена руководством Германии в сентябре 2022 года, однако в ближайшем времени они в Украину не прибудут. Ожидается, что их поставка произойдет спустя 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году.

Разработка RCH 155 завершилась в 2014 году, установка представляет собой развитие программы уже известной украинской армии САУ PzH 2000, однако она более легкая, мобильная и требует лишь двух человек экипажа.

Основным отличием машины от предшественника является использование шасси бронетранспортера Boxer, что дает высокую мобильность и достойную защиту от мин и самодельных взрывных устройств.

Перезарядка орудия совершается в автоматическом режиме, однако есть и ручной вариант. Боекомплект состоит из 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных заряда, которые САУ может выпустить со скоростью в 9 выстрелов в минуту на расстояние до 40 километров. Впрочем, дистанция стрельбы зависит от используемого снаряда.

Изначально на САУ устанавливается орудие L52 155-мм калибра, однако благодаря модульной конструкции на установку можно установить более короткую гаубицу L39 (155-мм) или даже 105-мм орудия.

Напомним, в 2023 году Украина может получить от США БМП M2 Bradley, которая уже хорошо зарекомендовала себя в американской армии и до сих пор там стоит на вооружении.