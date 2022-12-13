Без танків, але: у Німеччині передали нову партію озброєння Україні

Російським окупантам варто приготуватися до нової зустрічі з технічними помічниками ЗСУ, переданими Заходом.

Німеччина продовжує виконувати раніше анонсовані зобов’язання щодо постачання нового озброєння Україні. Найближчим часом наші захисники отримають від Берліна більше самохідних гаубиць, а також зенітних артилерійських установок Gepard.

Про це пише Zeit Online, цитуючи керівницю оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн. Як наголосила політикиня, зараз частина парламенту працює над тим, аби погодити наступний пакет зброї для ЗСУ. До нього хочуть додати сучасні танки.

"Буде відправлено більше самохідних гаубиць, — зазначила Штрак-Циммерманн. — Зараз йдеться про 24 одиниці".

Це входить до переліку того озброєння, яке раніше вже обіцяли німці українські захисники. До гаубиць також буде додано ще кілька зенітних артилерійських установок Gepard – шість чи сім одиниць.

Крім цього, німецький політик підкреслила, що виступає за надання Україні бойових танків Leopard 2. З її слів, це терміново необхідно, а офіційний Берлін більше "не має причин не робити цього". Однак поки що цю угоду з Києвом укласти не вдалося — у федеральному уряді Німеччини знаходяться чиновники, які блокують подібну допомогу.

Зазначимо, що раніше було анонсовано передачу самохідних артилерійських установок RCH-155. Подібної зброї ЗСУ ще не отримували, тож їм буде чим здивувати ворожих солдатів на фронті.

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