Більше зброї та боєприпасів: Німеччина збільшить військову допомогу Україні

Українським військовим дуже необхідно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів та боєприпасів

Німеччина, яка неодноразово надає військову допомогу нашій країні, обіцяє передати українським воїнам більше зброї та боєприпасів. Водночас тривають переговори про постачання Україні сучасних танків.

Німецький уряд запевнив, що наша країна може розраховувати на збільшення постачання зброї та боєприпасів. Подробиці буде оголошено у відповідний час. Про це посол України у Німеччині Олексій Макєєв розповів в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

За його словами, українським захисникам вкрай потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів та боєприпасів.

"Крім того, ми ще ведемо переговори про постачання танків Marder і Leopard. Однак рішення із цього приводу залишається за федеральним урядом", — сказав посол.

Також Олексій Макєєв підкреслив, що не має наміру чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд, але водночас хоче змусити Німеччину надати нашим військовим те, що в неї є, оскільки в України немає часу на те, щоб довго чекати на постачання зброї.

Нагадаємо, що в останній анонсований список постачань військової допомоги Україні від Німеччини було включено легендарні кулемети Maschinengewehr 3. "Телеграф" розповів, чим вони цікаві та як допоможуть нашим військовим у боротьбі з російськими окупантами.