В Україні з’явилися удосконалені бронеавтомобілі Kirpi: чим вони особливі (відео)

На БТР встановили бойовий модуль, названий на честь єгипетського бога

Захищені БТР Kirpi турецького виробництва, які Україна почала отримувати у серпні і вони врятували вже не одне життя, були помічені у новому варіанті. В останній партії, що прибула, відзначені бойові модулі румунського виробництва.

Згідно з інформацією порталу Ukraine Weapons Tracker, Kirpi оснащені румунськими Pro Optica ANUBIS RCWS — дистанційно керований бойовий модуль. Його вперше представили у 2018 році. Він має гіростабілізацію по двох осях і може містити кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм.

У "Анубіса" є тепловізор, камера відеоспостереження CDD та автоматична система управління вогнем та лазерний далекомір. Вночі дальність виявлення мети до 6 км для автомобіля та до 3 км для людини. На одній третині цієї відстані можлива ідентифікація.

Kirpi виробляє турецька компанія ВМС. Це машина класу MRAP для мінного захисту. Перше постачання було 50 машин — вони передані українським морським піхотинцям, очікувалося постачання ще 150 БТР. У перекладі Kirpi означає "їжак". Машина, головне завдання якої безпечно перевезти людей є амортизаційні сидіння, система GPS і автоматична система гасіння пожежі. Вікна в ній куленепробивні, а нагорі — захищене місце для навідника, яке обертається на 360 градусів. Важить такий "Їжачок" порожній 18 тонн і може везти 2 тонни корисного вантажу.

Раніше "Телеграф" розповідав про БТР Bastion, які Україна отримає від Франції. Від США у новому пакеті прийдуть бойові машини Bradley.