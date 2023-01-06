Франція передасть Україні БТР Bastion: чим вони цікаві та як можуть допомогти ЗСУ (фото, відео)

Україна отримає БТР Bastion у 2023 році

Франція готова надати нову військову допомогу Україні, яка включатиме, у тому числі й бронетранспортери ACMAT Bastion. "Телеграф" розповість детальніше про те, чим цікаві ці БТР.

На початку 2023 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про бажання розширити військову допомогу для нашої країни та схвалив постачання легких танків AMX-10RC та бронемашин Bastion. Вперше інформація про передачу БТР від Франції з’явилася восени, а в січні вона отримала підтвердження. Вже невдовзі "Бастіони" будуть на озброєнні українських військових.

Що відомо про бронемашини Bastion

ACMAT Bastion — це французький багатоцільовий бронетранспортер виробництва компанії Acmat, так само класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-всешляховик.

"Бастіон" був побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA, також компанії Acmat. Вперше БТР представили на виставці озброєнь DSEI у Великій Британії у 2010 році.

Насамперед ця бронемашина створювалася для французького спецназу, Африці, і відповідає всім вимогам збройних сил Європи, Африки та Близького Сходу. БТР повністю адаптований до складних кліматичних умов та може використовуватись у нічний час.

Bastion може також використовуватися під час проведення військово-транспортних спецоперацій для підтримки правопорядку та медичних потреб. Проте цільове використання бронетранспортера полягає у вогневій підтримці піхотного відділення під час наступу, ведення розвідки та патрулювання місцевості.

ACMAT Bastion

Характеристики

Вага БТР – 12 тонн;

Швидкість по шосе — 110 км/год;

Запас ходу шосе — 1400 км;

Екіпаж — 2 особи;

Десант – до 8 осіб;

Тип броні — Бронева сталь/композитна броня по STANAG 4569 Рівень 3 від куль до 7,62-мм та уламків мін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помітили нові боєприпаси з Пакистану. Ймовірною третьою країною, через чиї руки пройшли ці снаряди, називали Велику Британію, але офіційно це не було підтверджено.