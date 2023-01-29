ЗСУ отримають естонські гранатомети Carl Gustav: наскільки вони потужні і в чому їхня "фішка"

У ЗСУ вже успішно застосовували ці гранатомети на полі бою

Українські військові отримають на озброєння протитанкові гранатомети Carl Gustav від країни-союзниці Естонії. "Телеграф" розповість, чим вони цікаві та як допоможуть ЗСУ у боротьбі проти російських окупантів.

Минулого тижня естонський посол оголосив про нову партію військової допомоги, до якої входитимуть десятки гаубиць калібру 155 і 152 мм, тисячі снарядів, вантажівки для перевезення боєприпасів, а також понад сотню протитанкових гранатометів Carl Gustav. Загалом вартість цього пакету допомоги нашій країні становитиме 113 млн євро.

Що відомо про гранатомети Carl Gustaf

Carl Gustaf – це шведський ручний гранатомет. Він призначений для боротьби з бронетанковою технікою, знищення живої сили противника, що знаходиться в легких укриттях, на вогневих позиціях і для створення димових завіс і освітлення місцевості.

Гранатомет "Карл Густав" також є одним із найкращих зразків зброї цього класу у світі. Він підходить для використання у складних умовах як потужний та універсальний бойовий інструмент піхоти.

Партію таких гранатометів українські військові вже одержували раніше від союзників. Їх активно застосовували на всій лінії фронту. За допомогою гранатомета Carl Gustaf було знищено найновіший російський танк Т-90М "Прорив" на Харківщині навесні 2022 року.

"Карл Густав" має схвальні відгуки завдяки широкій номенклатурі боєприпасів до нього (протитанкових тандемних, осколково-фугасних тощо), а також здатності вести прицільний вогонь на відстані 600-700 метрів.

Характеристики

Вага: 14,4 (М2), 10 кг (M3), 6,8 кг (M4);

Калібр: 84 мм;

Прицільна дальність: 150 м — проти танків, 700 м — проти стаціонарних цілей, 1000 м — проти стаціонарних цілей, які озброєні ракетними боєприпасами;

Швидкість гранати: 230-255 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може отримати від Польщі не лише бажані танки "Леопард", а й ще одні польські танки.