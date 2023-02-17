Телефон зарядиться вдвічі швидше: хитрість, яка працює на 100%

У цій справі допоможе лише одна функція

В умовах постійних відключень світла, коли ти не завжди знаєш, наскільки довго буде електрика, як мінімум телефон намагаєшся зарядити якнайшвидше. І швидка зарядка — це реально, далі розповімо як. Також не варто забувати і про деякі функції, які краще відключити, якщо ви хочете заощадити заряд батареї.

Про спосіб, що допоможе за мінімальний час зарядити акумулятор вашого смартфона, пише портал itechua. І не забувайте, що користуватися гаджетом під час заряджання не варто, адже таким чином ви тільки збільшуєте час заряджання.

Як швидше зарядити телефон

Все дуже просто – перед тим, як поставити свій телефон на зарядку, увімкніть функцію "Політ". Цей режим відключить всі інші функції, які "їдять" багато заряду, що допоможе вам зарядити акумулятор необхідною енергією практично вдвічі швидше за звичайний.

Також "Політ" — це чудовий варіант ще й для того, щоб заощаджувати електроенергію. Тому якщо бачите, що ваш гаджет сідає, а зарядити його поки що немає можливості, беріть цей лайфхак на замітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може почати повільніше заряджатися. Експерти виділили найчастіші причини.