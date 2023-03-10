Розетка теж впливає: як покращити процес зарядки телефона

Є кілька хитрощів, котрі убережуть батарею смартфона від псування якомога довше

Смартфони хоч і стали невід'ємною частиною нашого життя, все одно нерідко викликають чимало питань. Не в останню чергу — через особливості заряджання акумулятора, адже і тут ми інколи припускаємося певних помилок. Найбільш поширена — довге тримання телефона підключеним до зарядного пристрою. Цьому можна запобігти, навіть якщо не перевіряти гаджет кожну годину. Спеціалісти рекомендують у такому випадку звернути увагу на розетки, якими ми користуємося для "електрохарчування" телефона і, за можливості, замінити їх на енергозберігаючі.

Що це за звір та як він працює, детально пояснили на порталі "IT-технік". Зазначається, що подібний тип розеток допоможе уникнути прискорення процесу природного зменшення ємності акумулятора смартфона, що стається рано чи пізно через зношування техніки.

Енергозберігаючі розетки є своєрідним ноу-хау на ринку. Вони обладнані спеціальним вбудованим таймером, який можна програмувати на будь-який потрібний час. Наведемо простий приклад: вважається, що оптимальним часом заряджання телефона є дві години. Встановлений таймер на розетці забезпечить живлення смартфона саме на обраний термін (все ті ж 2 години), після чого розетка автоматично відключить техніку від мережі.

Які є ще варіанти?

Якщо переобладнувати будинок новими розетками не має можливості, можна пошукати спеціальний зарядний пристрій — імпульсний. Він не має таймера, але запрограмовані на конкретний час заряджання телефона. Зазвичай, це чотири години. Після того, як строк спливає, пристрій теж автоматично відключається від мережі і припиняє процес заряджання. При цьому до повного відключення від зарядного пристрою напруга продовжує надходити до батареї — імпульсами. Це підтримує рівень енергії в акумуляторі, не дозволяючи йому перегріватися.

Також можна дослідити власний смартфон — деякі моделі обладнані контролерами, котрі дозволяють відключитися від отримання електроенергії від мережі після того, як батарея повністю зарядиться.

Раніше ми розповідали, чи справді шкідливо тримати телефон на зарядці протягом усієї ночі. Спойлер — насправді це не так страшно, як вважається, однак певні нюанси подібне заряджання все ж має.

Також ми розповідали, що робити, якщо ваш гаджет втрачає чимало відсотків заряду за ніч, коли ним не користуються.