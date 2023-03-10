Проникає у тил ворога: як польський потужний дрон допомагає ЗСУ на Донбасі (відео)

Завдяки цьому дрону українські розвідники можуть проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію

У Донецькій області, де вже котрий місяць тривають важкі бої з окупантами, українським військовим допомагає контролювати лінію фронту Один із потужних розвідувальних безпілотників Армії дронів FlyEye.

Кошти на купівлю цього безпілотного літального апарату для наших захисників збирали українці. Його придбали завдяки донатам через UNITED24. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він також опублікував відео, на якому воїн 59-ї окремої мотопіхотної Бригади імені Якова Гандзюка демонструє роботу потужного розвідувального дрона.

Що відомо про БПЛА FlyEye

FlyEye – це безпілотний літальний апарат, розроблений польською компанією WB Electronics. Вперше представлено у 2010 році. Восени 2010 року дрон був використаний для пошуку зниклої дитини поблизу міста Августів у Польщі.

Безпілотник виготовлений із композитних матеріалів за схемою високоплана. FlyEye стартує з руки та не потребує додаткових пристроїв запуску.

Завдяки цьому дрону українські розвідники можуть проникати у тил ворога та отримувати важливу інформацію.

Характеристики

дальність польоту – 160 км,

радіус 50 км,

максимальна повітряна швидкість 120 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові вперше отримають від США три новітні безпілотники. Ці дрони є новинкою також і для Штатів, оскільки їх поставили на озброєння лише влітку 2022 року.