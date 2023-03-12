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Українські спецпризначенці ефектно знищують окупантів: які дрони вони використовують (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Операторів FPV-дронів легко пізнати по окулярах Новина оновлена 12 березня 2023, 09:20
Операторів FPV-дронів легко пізнати по окулярах. Фото Dronarium Україна

Дрони часто знищують набагато дорожчу техніку ворога

Бійці СБУ роблять "смерть ворогам" різним чином. Часто окупанти отримують "подарунки з неба". Бомбами з безпілотниками чи дронами-камікадзе знищуються десятки одиниць ворожої техніки. Окрім секретних потужних дронів спецпризначенці використовують різну техніку, серед яких FPV-дрони.

Серед останніх здобутків FPV-дронів — знищена російська важка вогнеметна система "Солнцепек". В неї влучили одразу після залпу. Також дроном камікадзе знищили ворожий танк.

FPV-дрони — це переважно невеликі літальні апарати з тривалістю польоту усього у кількадесят хвилин. Чим же вони цікаві? FPV розшифровується як First Person View, тобто вид від першої особи. Пілот FPV-дрона може спостерігати трансляцію в режимі реального часу в спеціальних окулярах. Вони по Wi-Fi передають зображення у високій роздільній здатності.

Батареї вистачає на 20-25 хвилин польоту, але вага боєприпаса (гранати) збільшує вагу дрона та знижує тривалість польоту. Дрони вартують не так дорого, у зрівнянні з тими системами, які вони знищують. "Солнцепек" вартує, наприклад, $15 млн. FPV-дрони окрім низької тривалості польоту ще й не всім підкорюються — вони дуже швидкісні та маневрені, тож для оператора дронів треба мати особливі навички.

Серед серійних моделей є як більші, так і невеликі дрони, наприклад DJI FPV. Вартість такої "пташки" від 38 до 50 тисяч гривень.

  • Вага — трохи більше за 700 грамів,
  • Максимальна швидкість польоту — 140 км/год,
  • Розгін до 100 км/год за 2 секунди,
  • Максимальна дальність польоту 16,8 км,
  • Політ до 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрони FlyEye. Потужні розвідники дозволяють ЗСУ зазирати в тил ворога.

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#СБУ #Дрони