Українські спецпризначенці ефектно знищують окупантів: які дрони вони використовують (відео)

Дрони часто знищують набагато дорожчу техніку ворога

Бійці СБУ роблять "смерть ворогам" різним чином. Часто окупанти отримують "подарунки з неба". Бомбами з безпілотниками чи дронами-камікадзе знищуються десятки одиниць ворожої техніки. Окрім секретних потужних дронів спецпризначенці використовують різну техніку, серед яких FPV-дрони.

Серед останніх здобутків FPV-дронів — знищена російська важка вогнеметна система "Солнцепек". В неї влучили одразу після залпу. Також дроном камікадзе знищили ворожий танк.

FPV-дрони — це переважно невеликі літальні апарати з тривалістю польоту усього у кількадесят хвилин. Чим же вони цікаві? FPV розшифровується як First Person View, тобто вид від першої особи. Пілот FPV-дрона може спостерігати трансляцію в режимі реального часу в спеціальних окулярах. Вони по Wi-Fi передають зображення у високій роздільній здатності.

Батареї вистачає на 20-25 хвилин польоту, але вага боєприпаса (гранати) збільшує вагу дрона та знижує тривалість польоту. Дрони вартують не так дорого, у зрівнянні з тими системами, які вони знищують. "Солнцепек" вартує, наприклад, $15 млн. FPV-дрони окрім низької тривалості польоту ще й не всім підкорюються — вони дуже швидкісні та маневрені, тож для оператора дронів треба мати особливі навички.

Серед серійних моделей є як більші, так і невеликі дрони, наприклад DJI FPV. Вартість такої "пташки" від 38 до 50 тисяч гривень.

Вага — трохи більше за 700 грамів,

Максимальна швидкість польоту — 140 км/год,

Розгін до 100 км/год за 2 секунди,

Максимальна дальність польоту 16,8 км,

Політ до 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрони FlyEye. Потужні розвідники дозволяють ЗСУ зазирати в тил ворога.