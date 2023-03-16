Український БТР "Буцефал": що він може витримати і чим зашкодити ворогу (відео)

"Буцефал" може виконувати різні завдання

Потужний, маневрений, а головне — український. На фронті завдання виконує БТР-4 "Буцефал" — повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Харкові.

Він призначений для різних цілей — від транспортування бійців до вогневої підтримки. "Буцефал" може бути задіяний в різних кліматичних умовах, витримуючи температуру від -40 до +55 градусів Цельсія, на бездоріжжі, в бойових умовах при використанні зброї масового ураження.

Завдяки суто українській розробці і більшості деталей українського виробництва, вартість "Буцефала" становить від 1,1 до 1,6 млн доларів, що дешевше від закордонних аналогів. Як пише видання ЧЕline, на нього можна встановлювати додаткове обладнання в польових умовах. БТР може бути розвідником, санітарно-евакуаційною машиною, авто вогневої підтримки та ін. На відміну від радянських моделей, у ньому зроблено безпечніший вихід солдатів у задній частині з десантного відсіку. Серед недоліків виділяють пласке днище, що знижує протимінний захист. Водночас влучання протитанковою керованою ракетою "Буцефал" витримує.

Характеристики БТР-4 "Буцефал":

Десант: 6-10 чоловік залежно від модифікації,

Головне озброєння: автоматична гармата типу 30 мм КБА-1 (2А72)/ЗТМ-1/дві 23 мм автоматичні гармати 2A7M,

Другорядне озброєння: 7,62-мм танковий кулемет, залежно від модифікації: 30-мм автоматичний гранатомет АГ-17, ПТРК 9М113 "Конкурс" або "Бар'єр",

БТР-4 "Буцефал" прикриває піхоту на Бахмутскому напрямку

Операційна дальність: близько 690 км

Швидкість: по трасі — до 100-110 км/год (по бездоріжжю — 60 км/год)

Система наведення: оптико-телевізійна з лазерним далекоміром та стабілізацією кута зору у вертикальній та горизонтальній площині.

Раніше "Телеграф" розповідав про БТР, які передають нам союзники. Серед них "бельгієць" M113A1-B та канадський сучасний БТР LAV ACSV Super Bison.