Знищив ворожі "очі": ЗСУ показали блискучу роботу таємничого дрона-камікадзе (відео)

За допомогою комплексу "Муром-М" загарбники хочуть завадити українським воїнам деокупувати наші території

Українські військові продовжують успішно нищити техніку російських окупантів на фронті. Бійці батальйону Збройних сил України "Стугна" майстерно підірвали ворожий комплекс "Муром-М" у районі греблі Каховської ГЕС. Зробити це їм вдалося завдяки дрону-камікадзе Falcon Avеnger.

"Муром-М", який використовували російські окупанти, оснащений відеокамерою та тепловізором. Ресурс даного комплексу дозволяє загарбникам проводити цілодобове дальнє спостереження: камера розпізнає людину на відстані 10 км. При цьому тепловізор дає можливість побачити людину на 4 км, автомобіль – на 8 км. Про це повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

"Окупанти розміщують такі комплекси вздовж усієї лінії фронту, що ускладнює Силам безпеки та оборони України здійснювати необхідні для деокупації наших територій дії", — йдеться у повідомленні.

Справлятися із цими комплексами українським військовим чудово допомагають безпілотники Falcon Avanger. Інформації про цю техніку у мережі практично немає. Проте восени минулого року на сторінці батальйону "Стугна" було опубліковано присвячене БПЛА відео, в якому український воїн підписував боєприпаси перед відправкою. У ролику можна побачити деталі, ймовірно, для саморобного FPV-дрону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим вдалося знищити найновіший російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Палантин".