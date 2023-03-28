Бронемашина Cougar прибула до України: як вона може зберегти життя військових

Американські бронемашини не комплектуються зброєю в заводській версії, проте можуть дообладнатися трьома варіантами для стрільби

Українські десантно-штурмові війська отримали нове поповнення в техніці. Це британські Challenger, американські Stryker та Cougar та німецькі Marder.

Про це повідомив голова Міноборони Олексій Резніков. Cougar були розроблені американцями як машини класу MRAP, тобто захищені від підривів на мінах чи нападів із засідки.

Особливістю машини є V-подібне днище, яке має відвести вибухову силу з-під транспорту. Cougar має дві доступні колісні формули 4 на 4 та 6 на 6. Автомобіль може витримати подвійний мінний еквівалент ТМ-57 під будь-яким колесом і одиничний підрив під середину автомобіля. Cougar додатково оснащують системами ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Характеристики бронемашини Cougar:

бронекорпус складається з двох частин — на двигун окремо,

транспортний засіб може вмістити шість пасажирів у конфігурації 4×4 і десять пасажирів у конфігурації 6×6,

по боках розташовані бійниці для стрільби без виходу назовні,

Cougar MRAP використовується в міських і замкнених просторах для місій командування та управління, патрулювання, підтримки конвоїв, розвідки, медевакуації тощо,

озброєння — може бути встановлений 7,62-мм кулемет, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет,

максимальна швидкість 104 км/год,

запас ходу 675 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості британського танку Challenger 2. Українські військові закінчують їх опанування у союзників.