Українці модернізують танки "Leopard": що пропонують (фото)

Додаткове бронювання Leopard 2A4 покращить його у порівнянні з базовою версією

Українській військові тиждень тому отримали від Німеччини танки Leopard 2. Фахівці "Укроборонпрому" та майстри вже почали висувати пропозиції та навіть доробляти техніку аби покращити її захист та озброєння.

Про ініціативу "Укроборонпрому" розповів менеджер проєктів організації та ветеран Олег Болдирев/ Мартін Брест. Він розповів, що запропонована модифікація танку відрізняється встановленням у його башту додаткової гармати 1 x 105 мм англійської фірми Royal Ordnance L7A3 L/52, а також іншого механізму заряджання. Таким чином можна відмовившись від заряджуючого "суттєво підвищити боєзапас та запровадити режим автоматичної стрільби".

Про іншу "обнову" пише сайт "Дефенс-юа". Це бронювання Leopard 2A4 динамічним захистом. В мережі з’явилися фото із таким доповненням. Контейнери динамічного захисту встановили на нижній та частково верхній лобовій деталі. Бронюватися також буде і башта. У фаховому виданні зазначається, що збільшення броні Leopard 2A4 таким чином — найочевидніший варіант у стислі терміни . Зазначається, що у розміщених контейнерах може бути не динамічний захист "Контакт", а кращий за показниками ХСЧКВ. У такого захисту є додаткові переваги, окрім кращих властивостей, зокрема:

Безпека при обстрілі із стрілецької зброї.

Відсутність детонації від осколків та запалювальних сумішей.

Динамічний захист на танку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім танків Leopard 2 в Україну прибули британські танки Challenger, американські БТР Stryker та Cougar та німецькі БМП Marder. Вони вже зовсім скоро відправляться на передову.