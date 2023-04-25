Шпигують за ворожою авіацією: ЗСУ використовують на фронті шведських "Жирафів" (фото)

Таку назву РЛС Giraffe 75 отримала через характерну складувану щоглу

Українські військові продовжують отримувати озброєння від країн-союзників. Одним з них виявилися шведські станції радіолокації Giraffe 75. Ця техніка може виявляти і супроводжувати повітряні цілі на великих висотах і відстанях.

Поставка цих радіолокаційних систем входить у черговий транш шведської військової допомоги Україні, і наші військові вже почали використовувати їх на фронті. Про це повідомляється на сторінці проекту Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Giraffe 75 (або PS-90 Giraffe, як його називають у Швеції) – це мобільний двокоординатний доплерівський радар. Він може виявляти літаки, гелікоптери та інші повітряні цілі на максимальній відстані до 75 км та висоті до 10 км. Крім того, "Жираф" може захоплювати до 15 цілей та автоматично супроводжувати до 20 цілей.

Giraffe 75. Фото — Україна Weapons Tracker

Свою назву РЛС Giraffe 75 отримала через характерну складувану щоглу, яка при розгортанні дозволяє радару "бачити" об’єкти прилеглої місцевості, збільшуючи ефективну дальність дії проти низькорівневих повітряних цілей. Антена щогла може підніматися на висоту до 13 метрів.

Ці РЛС призначені для роботи в комплексі із зенітно-ракетними комплексами малої дальності RBS-70, RBS-90 та Skyguard.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у квітні в Україну прийшли довгоочікувані комплекси ППО Patriot. Завдяки цьому система протиповітряної оборони нашої країни тепер посилиться у рази.