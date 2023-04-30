Азіатський Hyperloop: у Китаї запустять перший у світі поїзд зі швидкістю 1000 км/год

Перший рейс відбудеться між містами Ханчжоу та Шанхай.

Вакуумний потяг, про який в Україні говорили задовго до повномасштабного нападу російського ворога, в Китаї почав набувати більш-менш зрозумілих обрисів. Зокрема, обрано маршрут для запуску першої у світі комерційної лінії.

Азіатський Hyperloop прокладуть на південному сході країни між двома великими промисловими містами – Ханчжоу та Шанхаєм, пише індійське видання.

Передбачається, що це буде найшвидший транспорт у Китаї — поїзд рухатиметься маршрутом довжиною 175 км зі швидкістю до 1000 км/год. Тобто поїздка займе лише 15 хвилин проти трьох годин, які необхідно витратити зараз на звичайному поїзді.

Така швидкість стала можливою завдяки відсутності тертя коліс (замість них встановлена магнітна підвіска) та тертя повітря (Hyperloop рухається у вакуумній капсулі).

Що стосується інерційних сил, то футуристичний поїзд досить плавно набирає та опускає швидкість, щоб це змогли відчути пасажири.

Торік у Китаї вже випробували роботу подібної системи, але там траса була довжиною всього 2 кілометри, і маглів рухався зі скромною швидкістю 130 км/год. Очікується, що повноцінний запуск поїзда нового покоління відбудеться 2035 року.

Звісно, поки що українцям зарано навіть мріяти про подібні поїзди. Проте навіть у такі важкі часи залізниця у багатьох наших співгромадян викликає найприємніші асоціації.