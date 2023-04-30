Азиатский Hyperloop: в Китае запустят первый в мире поезд со скоростью 1000 км/ч

Первый рейс состоится между городами Ханчжоу и Шанхай

Вакуумный поезд, о котором в Украине говорили задолго до полномасштабного нападения русского врага, в Китае начал приобретать более-менее понятные очертания. В частности, выбран маршрут для запуска первой в мире коммерческой линии.

Азиатский Hyperloop проложат на юго-востоке страны между двумя крупными промышленными городами — Ханчжоу и Шанхаем, пишет индийское издание.

Предполагается, это будет самый быстрый транспорт в Китае — поезд будет двигаться по маршруту длиной 175 км со скоростью до 1000 км/ч. То есть, поездка займёт всего 15 минут против трёх часов, которые необходимо потратить сейчас на обычном поезде.

Такая скорость стала возможной благодаря отсутствию трения колёс (вместо них установлена магнитная подвеска) и трения о воздух (Hyperloop движется в вакуумной капсуле).

Что касается инерционных сил, то футуристический поезд достаточно плавно набирает и опускает скорость, чтобы это смогли ощутить пассажиры.

В прошлом году в Китае уже испытали работу подобной системы, но там трасса была длиной всего 2 километра, и маглев двигался со скромной скоростью в 130 км/ч. Ожидается, что полноценный запуск поезда нового поколения состоится в 2035 году.

Конечно, пока что украинцам рано даже мечтать о подобных поездах. Тем не менее, даже в такие трудные времена железная дорога у многих наших сограждан вызывает самые приятные ассоциации.