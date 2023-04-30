Укр

Война — день 431: оккупанты обстреливают прифронтовые города, а ВСУ наносят удары по тылу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бои за Украину продолжаются 431 день
Бои за Украину продолжаются 431 день. Фото Getty Images

Оперативно о главном 30 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 431 день. Оккупанты продолжают давить на востоке и обстреливать прифронтовые украинские города. Наиболее активные боевые действия происходят на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В свою очередь ВСУ успешно атакуют объекты оккупантов в тылу лишая их снабжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Великобритания ищет возможности закупить для Украины дальнобойные ракеты. В запросе говорится, что дальность поражения должна составлять от 100 до 300 километров, а боевая часть быть весом от 20 до 490 кг.

С данными за 27 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 428: оккупанты атакуют на востоке, а ВСУ "небольшими, но уверенными шажками" ведут контрнаступление

О том, что происходило 28 апреля, читайте в материале: Война — день 429: россияне устроили ракетную атаку, прилет в Умани

Узнать о главных событиях 29 апреля можно в публикации: Война — день 430: оккупанты бьют по мирным городам, а ВСУ форсируют Днепр

Теги:
#Украина #Россия #Война