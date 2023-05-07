У бій іде антикваріат: у окупантів проблеми з розпіареним танком

Проблеми визнають навіть у росії

2023 року окупанти зможуть масово застосовувати на фронті хіба що на застарілі танки Т-54/55 і Т-62, тому що найновіший і найрозпіареніший Т-14 "Армата" з масою недоліків просто не здатний воювати проти України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Московська пральня", додаючи фото списку доручень, які видало Міністерство оборони росії після наради, присвяченої проблемам з "Арматою".

Як стверджує канал, ситуація з танком Т-14 — плачевна, і в ході проведеної 6 березня наради з держоборонзамовлення міністр оборони сергій шойгу доручив провести аналіз поломок, взяти на контроль завершення дослідно-конструкторської роботи, закінчити випробування в 2023 році і не відвантажувати техніку. армію до усунення недоліків. Простіше кажучи, чекати на ці танки в масових кількостях цього року не доведеться, і проти ЗСУ окупанти можуть виставити в масових кількостях хіба що антикварні Т-54/55 і максимум Т-62.

Армати до кінця року не вироблятимуть

Але треба сказати, що навіть за появи "Армат" на фронті, українські бійці знають, як з ними боротися. Найкращим способом буде вразити його у верхню частину вежі, де бронювання досить слабке, ПТРК TOW-2B або Javelin, попередньо вдаривши українською ракетою комплексу "Стугна".

Ворожі ресурси стверджують, що кілька "Армат" з десятків наявних вже перекинуті в Україну. Однак окупанти самі не вірять у їхню живучість, тому використовують не за прямим призначенням як танки прориву, а як самохідки для обстрілу позицій ЗСУ, що веде до зносу стволу гармати.