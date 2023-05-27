Канада надасть Україні нові ракети: що вони можуть збити (відео)

AIM-9X можна інтегрувати з широким спектром літаків, включаючи E/A-18G, F/A-18C/D, F-15, F-15C, F/A-18E/F, F-15E, F- 16, моделі F-22 і F-35, вивчалась можливість встановити і на радянську авіацію

Канада продовжує, як і інші західні союзники, надавати Україні підтримку. З останнього — важлива допомога для захисту неба. Мова про ракети AIM-9 із запасів канадської армії.

Їх передадуть Україні на безоплатній основі, повідомила міністр збройних сил Канади Аніта Ананд. Мова про 43 ракети. Раніше анонсована поставка озброєння вже частково в Україні — це кулемети, автомати, набори для чищення та магазини. До кінця травня мають поставити усі 21 тисячу одиниць стрілецької зброї і 2,4 млн боєприпасів до них.

Ракети AIM-9 Sidewinder це перші ракети класі "повітря-повітря", які офіційно передають західні союзники. Це американські ракети ближнього радіуса дії.

Характеристики AIM-9 Sidewinder:

Основна функція — ракета "повітря-повітря"

— ракета "повітря-повітря" Підрядник — Raytheon і Loral Martin

— Raytheon і Loral Martin Довжина — 9 футів, 5 дюймів (2,87 метра)

— 9 футів, 5 дюймів (2,87 метра) Діаметр — 5 дюймів (0,13 метра)

— 5 дюймів (0,13 метра) Боєголовка — кільцеподібна осколкова бойова частина

— кільцеподібна осколкова бойова частина Вага запуску — 190 фунтів (85,5 кілограма)

— 190 фунтів (85,5 кілограма) Система наведення — Твердотільна інфрачервона система самонаведення

— Твердотільна інфрачервона система самонаведення Дата введення — 1956.

Існує багато версій ракети, яку саме отримає Україна — невідомо. У Канади в наявності є й найновіші AIM-9X Block II, які можуть зробити "дуже боляче" хай не російським літакам, а російським ракетам, зокрема Х-101/Х-555, і дронам-камікадзе Shahed.

Зазначимо, що адаптувати під такі ракети можна і радянські літаки. Однак Україна може отримати від Чехії літаки, які є носіями таких ракет — L-159.

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливим озброєнням для України став би літак A-10 Thunderbolt. Серед його озброєння є такі ракети як AIM-9 Sidewinder, але головна його перевага не в цьому.