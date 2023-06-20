Не воювала й тижня: ЗСУ знищили "новинку" окупантів

Новинка окупантів виявилася нежиттєздатною, що й підтвердили ЗСУ

Тиждень тому стало відомо про чергове "покращення" техніки окупантів — на БТР-80 росіяни встановили блоки некерованих авіаційних ракет (НАС) С-5. Вже тоді було ясно про зростання небезпеки для екіпажу, і як виявилося, техніка була успішно знищена дроном-камікадзе 72-ї бригади ЗСУ.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Як писав "Телеграф", установка на непристосований для цього БТР-80 блоків з ракетами збільшує навантаження на двигун бронетранспортера, що може призвести до частіших його поломок та виходу з ладу.

Силует бронемашини теж стає вищим, а тому більш помітним, а потрапляння до нього снарядів, мін чи дронів до пуску НАР призведе до детонації ракет, і шансів вижити в екіпажу та десанту вже не буде.

У результаті модифікований БТР-80 було знищено вже через тиждень після того, як публічно засвітився в інформаційному просторі, показавши повну непристосованість нової техніки у боях проти ЗСУ.

Втім, так само легко бійці ЗСУ знищують і найновішу техніку окупантів у вигляді ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 млн дол. Усього за три дні окупанти втратили чотири такі "вертушки".