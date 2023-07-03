Вас обманюють: чи допомагає захисне скло під час падіння смартфона

Не піддавайтеся на хитрощі маркетологів

Багато хто з нас, що тільки-но купили свій новенький смартфон і діставши його з коробки, запитують себе: чи потрібно додатково захищати екран? Чи варто купувати захисне скло? Або краще заощадити та покластися на обіцянки виробника пристрою? Чи, можливо, простіше не турбуватися про це, залишити все як є, покладаючись на те, що "я ніколи не впускаю телефони"? Розберімось.

Загартоване скло — це вид скла, яке проходить спеціальну фізико-хімічну обробку, пише itechua. В результаті цієї обробки його структура змінюється, роблячи його значно міцнішим.

Напевно, вам уже доводилося бачити, як у торгових центрах продавці демонструють скло телефонів, ударяючи їх різними предметами, і вони залишаються неушкодженими завдяки гартуванню. Однак розбити таке скло легко — досить просто впустити смартфон.

Як розбивається захисне скло телефону

Суть у тому, що скло міцне і стійке до ударів з лицьового боку, але воно стає крихким і схильним до дрібних тріщин, якщо вдарити його збоку. Телефони найчастіше падають на кут чи ребро, що робить скло особливо вразливим у цих місцях. Тому не вірте в обіцянки маркетологів, чудес не існує.

Раніше ми писали, що через неграмотні дії, наприклад, сушіння промоклого телефону феном, ризик остаточної поломки гаджета зростає вдвічі.