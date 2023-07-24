Акула із приставкою "міні": в Україні створили новий малий БПЛА

Найменший БПЛА від Ukrspecsystems важить лише 5 кг і його можна переносити у двох рюкзаках.

Українська компанія Ukrspecsystems, що спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, створила новий міні-дрон, призначений для розвідки. Ним став Mini Shark (міні-акула) — зменшений варіант свого більш "дорослого" побратима Shark.

Як повідомляє сайт підприємства, Mini Shark — найменший БПЛА з вироблених Ukrspecsystems — він важить всього 5 кг і його можна переносити у двох рюкзаках. При цьому його запуск не вимагає ніякого обладнання і може бути здійснений просто з руки, а на розпакування рюкзака та запуск дрона піде не більше п’яти хвилин.

Mini Shark

Враховуючи невеликі розміри БПЛА, він не може використовуватися як ударний, але чудово справляється із завданнями розвідки завдяки камері з 10-кратним збільшенням, висоті польоту до 1000 метрів і малим розмірам, що робить його майже непомітним.

Виконуючи розвідувальне завдання, Mini Shark може перебувати в повітрі до двох годин і відлітати на відстань до 35 км, саме на такій дальності працює радіоканал, який дозволяє керувати дроном. У разі виявлення дрон може прискоритися до 120 кілометрів на годину, щоб уникнути обстрілу, у звичайному стані він літає з удвічі меншою швидкістю.

Загалом український бізнес та промисловість намагаються нарощувати виробництво дронів для потреб ЗСУ.