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Акула із приставкою "міні": в Україні створили новий малий БПЛА

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
БПЛА Mini Shark Новина оновлена 24 липня 2023, 17:24
БПЛА Mini Shark. Фото Відкриті джерела

Найменший БПЛА від Ukrspecsystems важить лише 5 кг і його можна переносити у двох рюкзаках.

Українська компанія Ukrspecsystems, що спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, створила новий міні-дрон, призначений для розвідки. Ним став Mini Shark (міні-акула) — зменшений варіант свого більш "дорослого" побратима Shark.

Як повідомляє сайт підприємства, Mini Shark — найменший БПЛА з вироблених Ukrspecsystems — він важить всього 5 кг і його можна переносити у двох рюкзаках. При цьому його запуск не вимагає ніякого обладнання і може бути здійснений просто з руки, а на розпакування рюкзака та запуск дрона піде не більше п’яти хвилин.

Міні акула
Mini Shark

Враховуючи невеликі розміри БПЛА, він не може використовуватися як ударний, але чудово справляється із завданнями розвідки завдяки камері з 10-кратним збільшенням, висоті польоту до 1000 метрів і малим розмірам, що робить його майже непомітним.

Виконуючи розвідувальне завдання, Mini Shark може перебувати в повітрі до двох годин і відлітати на відстань до 35 км, саме на такій дальності працює радіоканал, який дозволяє керувати дроном. У разі виявлення дрон може прискоритися до 120 кілометрів на годину, щоб уникнути обстрілу, у звичайному стані він літає з удвічі меншою швидкістю.

Загалом український бізнес та промисловість намагаються нарощувати виробництво дронів для потреб ЗСУ.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #БПЛА #Дрон