Німеччина передасть Україні потужні дрони: такі ЗСУ вже дарував Люк Скайуокер (фото, відео)

Незабаром військові отримають кілька десятків нової техніки

Німеччина, яка регулярно надає допомогу Україні, передасть для ЗСУ модернізовані данські БПЛА RQ-35 Heidrun. Бійці вже успішно використовували ці безпілотники на фронті, і ті добре себе зарекомендували.

Про це повідомляє UAS Vision, посилаючись на заяву від офісу канцлера, а також авторитетний портал Soldat und Technik.

Так, німецька компанія Dynamit Nobel Defense GmbH поставить Україні 80 розвідувальних безпілотників Heidrun. Вони призначені для ведення маловисотної розвідки та спостереження. БПЛА виробляється датською компанією Sky-Watch.

"Вперше безпілотник було доставлено в Україну у 2022 році в рамках військової допомоги Данії — тоді ще через виробника Sky-Watch. Крім того, кілька систем було закуплено в рамках краудфандингової кампанії голлівудською зіркою Марком Хеміллом, відомим за роллю Люка Скайуокера в серії фільмів "Зоряні війни", — і також передані українським збройним силам ", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що БПЛА будуть із модернізованими системами захисту від російських систем радіоелектронної боротьби.

Характеристики безпілотника RQ-35 Heidrun

Швидкість: 60 км/год;

Час польоту: 90 хв;

Вага корисного навантаження: 2,3 кг;

Час розгортання: 5 хв;

Огляд камери: 360 градусів;

Дальність управління: 10-12 км (візуально), до 30 км (через трекерну антену);

Стеля висоти: 3,5 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті український безпілотник SpyGun. Він є недорогим, але швидким у виробництві БПЛА.