Багато хто цього не знає: які підводні каміння таїть "режим польоту" на смартфоні

"Режим польоту" може полегшити життя, але іноді він не підходить

Функція "режим польоту" на телефоні може допомогти зберегти заряд, позбавити зайвих дзвінків і не лише. Проте є в неї кілька мінусів.

Про це розповів портал itechua.

Режим польоту – це функція, яка вимикає передавання всіх сигналів. Після її активації всі види передачі даних (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, стільниковий зв’язок) відключаються. При цьому можна вручну включити Wi-Fi і Bluetooth.

Як випливає навіть із назви, цей режим обов’язково потрібно включати у літаку. В іншому випадку телефон буде підключатися до стільникових веж, створюючи перешкоди для датчиків і системи навігації літака.

Однак, діапазон використання цього режиму не обмежується польотом.

Він також корисний:

на важливих зустрічах (у театрі, храмі, інших подібних місцях) — щоб виклик чи повідомлення не пролунали у невідповідний момент

під час зарядки — тоді вона пройде набагато швидше

для економії заряду батареї — пристрій не підключається та не перевіряє стан усіх бездротових мереж

вночі — будильник спрацює, а ось повідомлення та дзвінки не завадять сну

під час гри — режим польоту позбавить від надокучливої реклами

При цьому, поряд з очевидними плюсами, ця функція має свої мінуси. Наприклад, якщо забути вимкнути її, можна пропустити важливий дзвінок або SMS. Також, коли режим польоту активовано, неможливо користуватися мобільним інтернетом та роздавати його. Крім того, не вдасться увімкнути радіо на телефоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може функція "Не турбувати" у телефоні.