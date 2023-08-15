Більше шкоди, ніж користі? У чому мінуси функції "продуктивний режим" на телефоні

Виробники рекламують її як механізм для прискорення пристрою

Сучасні смартфони мають ряд функцій, які роблять користування зручнішим. Наприклад, режим польоту може стати в нагоді не тільки в літаку, а функція "продуктивний режим" здатна збільшити швидкість гри, але має кілька недоліків.

Про те, як працює ця функція, розповів портал itechua.

"Продуктивний режим" покращує продуктивність телефону до максимально можливого рівня, використовуючи центральний та графічний процесор. Разом з тим, його активація призводить до інтенсивної витрати рівня енергії і може призвести до перегріву пристрою.

Виробники рекламують функцію як механізм для прискорення пристрою, проте експерти неоднозначно до неї ставляться. Так, шляхом досвіду вони виявили, що у звичайних умовах використання (запуск соціальних мереж, дзвінки, перегляд відео тощо) помітних змін запуск цього режиму не дає. Результати тестів свідчать про незначне покращення продуктивності в межах 1-2%.

При цьому, якщо запустити продуктивний режим під час гри на телефоні, її швидкість збільшиться, оскільки ресурси будуть перерозподілені на користь гри, а фонові програми відключені.

Ще один мінус — підвищене енергоспоживання, оскільки продуктивний режим може зупинити навіть системні процеси, які потім автоматично запускаються, спричиняючи додаткові витрати заряду.

Експерти наголошують, що ефективність цієї функції залежить від моделі пристрою та його технічних характеристик. Так, флагманські смартфони незначно реагують на її активацію, тому що в них вбудована система запобігання перегріву процесора. Водночас на бюджетних моделях зміна буде помітнішою, але треба стежити, щоб процесор і корпус не перегрівався.

Майже у всіх моделях смартфонів, що підтримують цю функцію, її можна увімкнути в налаштуваннях пункту "Батарея".

Раніше "Телеграф" розповідав, що може функція "Не турбувати" на телефоні.