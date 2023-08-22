Не дайте сонцю пошкодити ваш телефон: п’ять правил, щоб уникнути перегріву гаджета у спеку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб ваш смартфон не зламався, пам’ятайте про прості заходи захисту
Висока температура небажана для мобільних телефонів. У спеку вони частіше перегріваються, але є способи захистити ваші гаджети.
Технічний експерт Мартін Торп звертає увагу користувачів на п’ять важливих правил використання смартфона у сонячні дні. Про це передає Chronicle Live.
- Тримайте телефон далеко від прямих сонячних променів
Перше просте правило збереже "життя" батареї вашого гаджета. Засмагати разом із телефоном на пляжі – не найкраща ідея, краще прибрати смартфон у сумку та розмістити її поряд із холодним напоєм або під рушник.
- Не заряджайте смартфон під прямим сонцем
Заряджання телефону під прямим сонячним промінням призведе до дуже швидкого перегріву і гаджета, і зарядного пристрою. У процесі заряджання і так генерується тепло, у поєднанні із сонцем це ризикує пошкодити компоненти зарядного пристрою. Підключайте смартфон до джерела живлення у приміщенні або під навісом, щоб заряджання було безпечним.
- Зменшіть яскравість екрану
Чим вищий рівень яскравості ви встановлюєте на дисплеї, тим старанніше працює батарея, що веде до перегріву. Влітку рекомендується встановлювати антивідблисковий захист для екрана.
- Уникайте пошкоджених або несправних зарядних пристроїв
Пошкоджений кабель — це ще один фактор перегріву вашого телефону. Використовуйте зарядний пристрій високої якості та від перевіреного виробника. Зношений кабель може нестабільно подавати живлення, через що смартфон нагріватиметься, а акумулятор надалі стане непридатним.
- Закрийте програми, які не використовуються
Додатки, які ви відкрили, але не використовуєте, теж збільшують ризик перегріву смартфона. Перевіряйте, щоб активними були ті програми, які дійсно потрібні вам в цей момент.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не менше за сонце телефонам шкодить вода. Користувачі припускаються поширених помилок, які роблять ще гірше "втопленому" гаджету.