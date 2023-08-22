Не дайте сонцю пошкодити ваш телефон: п’ять правил, щоб уникнути перегріву гаджета у спеку

Щоб ваш смартфон не зламався, пам’ятайте про прості заходи захисту

Висока температура небажана для мобільних телефонів. У спеку вони частіше перегріваються, але є способи захистити ваші гаджети.

Технічний експерт Мартін Торп звертає увагу користувачів на п’ять важливих правил використання смартфона у сонячні дні. Про це передає Chronicle Live.

Тримайте телефон далеко від прямих сонячних променів

Перше просте правило збереже "життя" батареї вашого гаджета. Засмагати разом із телефоном на пляжі – не найкраща ідея, краще прибрати смартфон у сумку та розмістити її поряд із холодним напоєм або під рушник.

Не заряджайте смартфон під прямим сонцем

Заряджання телефону під прямим сонячним промінням призведе до дуже швидкого перегріву і гаджета, і зарядного пристрою. У процесі заряджання і так генерується тепло, у поєднанні із сонцем це ризикує пошкодити компоненти зарядного пристрою. Підключайте смартфон до джерела живлення у приміщенні або під навісом, щоб заряджання було безпечним.

Зменшіть яскравість екрану

Чим вищий рівень яскравості ви встановлюєте на дисплеї, тим старанніше працює батарея, що веде до перегріву. Влітку рекомендується встановлювати антивідблисковий захист для екрана.

Уникайте пошкоджених або несправних зарядних пристроїв

Пошкоджений кабель — це ще один фактор перегріву вашого телефону. Використовуйте зарядний пристрій високої якості та від перевіреного виробника. Зношений кабель може нестабільно подавати живлення, через що смартфон нагріватиметься, а акумулятор надалі стане непридатним.

Закрийте програми, які не використовуються

Додатки, які ви відкрили, але не використовуєте, теж збільшують ризик перегріву смартфона. Перевіряйте, щоб активними були ті програми, які дійсно потрібні вам в цей момент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менше за сонце телефонам шкодить вода. Користувачі припускаються поширених помилок, які роблять ще гірше "втопленому" гаджету.