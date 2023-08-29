Не лише для спецназу: ЗСУ отримали нову техніку від українських волонтерів

Нова техніка стане в нагоді не тільки спецназу, а й для виконання інших завдань

Крім різної важкої техніки, ЗСУ отримують спеціальні легкі автомобілі баггі для проведення диверсій та інших спеціальних завдань. До того ж постачальниками виступають українські волонтери.

Про це пише військовий оглядач "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму блозі. За його словами, волонтерська група "Baggi для ЗСУ" з Вінниці передала для потреб військових 11 легких позашляховиків "Хижак". І це вже друга така передача.

За його словами, баггі "Хижак" роблять на базі автомобілів ВАЗ, запозичивши у цього шасі низку вузлів, що спрощує ремонт навіть у польових умовах, з урахуванням невибагливості багатьох деталей цих авто.

При цьому сам баггі куди легший за ВАЗ — його вага трохи більше 700 кг, що надає машині достатньої рухливості: при потужності двигуна в 65 к.с. розганяється до 110 км/год.

"Функціонал баггі не тільки провадження диверсійно-розвідувальної діяльності, а й підвезення вантажів, боєприпасів, продуктів харчування завдяки вантажним відсікам. Також баггі може використовуватися для евакуації поранених з поля бою", — говорить про основні завдання "Хижака" на полі бою Олександр Коваленко .

Як підкреслює експерт, особливий інтерес викликає універсальна турель, на яку може бути встановлений кулемет 12,7 мм М-2 Browning або ДШК, автоматичний гранатомет АГС-17/КБА-119 або MK-19. На баггі також передбачені кріплення для розміщення протитанкових гранатометів або ПЗРК.

При цьому відносно низький профіль дозволяє замаскувати баггі в кущах, що дуже зручно для організації різноманітних засідок.

"На жаль, коли йдеться про постачання тієї чи іншої техніки ЗСУ, то підвищений інтерес до ББМ, бронеавтомобілів, при цьому баггі завжди залишаються або на задньому плані, або зовсім без уваги. У свою чергу, для успішної роботи мобільних ДРГ ці машини дуже важливі, і будь-який боєць ССО підтвердить, наскільки це корисна машина для прихованих рейдів", — наголошує на ролі подібної техніки Олександр Коваленко.

Раніше на озброєнні Сил спеціальних операцій ЗСУ "засвітилися" баггі Polaris MRZR 4, що використовуються спецназом США та їх морськими піхотинцями.