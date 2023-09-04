Зависає екран смартфону: в чому причина і як налагодити

На проблеми з телефоном може нерідко впливати недостатня кількість пам’яті

Смартфони стали серйозною частиною нашого життя, однак нерідко вони, як і будь-яка інша техніка, виходять із ладу — у найнепідходящий момент. Найчастіше фіксуються певні проблеми із можливістю зарядити гаджет, однак бувають і випадки, коли на дотики припиняє реагувати екран. Однак це — не завжди причина нести смартфон у ремонт, адже проблемі можна спробувати зарадити самотужки.

Як пояснює "Главред", таке "зависання" відбувається на телефонах із різною операційною системою. Інколи техніка гальмує при перегляді інтернет-сторінок, а часом — і просто на головній заставці.

Що робити, якщо зависнув iPhone?

Стандартна рекомендація для будь-якої техніки спрацьовує і з "яблуком" — спробуйте перезавантажити телефон. Способи вимкнення і повторного увімкнення гаджета залежать від моделі смартфону. Якщо це більш стара техніка, то варто затиснути кнопки живлення та Home. За кілька секунд зазвичай на екрані з'являється напис "Вимкнути".

У більш новин смартфонах, де є функція Face ID, затиснути доведеться кнопки живлення та регулювання звуку.

Інколи проблеми з екраном можуть залежати від рівня заряду. У такому випадку рекомендується підключити зарядний пристрій і залишити телефон мінімум на чверть години у спокої. Зазвичай після такого "електроперекусу" гаджет приходить до ладу.

Що робити, якщо зависнув Android?

Знову ж таки, найперша рекомендація — це вимкнення телефону. Для цього затискається секунд на 30 кнопка живлення. Зазвичай після цього телефон або вимикається, або перезавантажується.

Якщо ви маєте старіший смартфон, де ще зйомна батарея, допомогти екрану "розвиснути" можна, діставши акумулятор на кілька секунд, а потім повернувши його на місце.

Зауважимо, що нерідко проблеми із системою, в тому числі й екраном, бувають у телефонах через недостатню кількість внутрішньої пам'яті. Перегляньте файли та додатки, видаліть те, що вам непотрібне і займає багато місця. За потреби, можна вимкнути автооновлення додатків.

Якщо ж проблема із зависанням екрану стає системною, краще віднести ваш смартфон до спеціаліста на перевірку. Професійні майстри швидше визначать справжню причину поломки і зможуть її виправити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто використовувати телефон, в якому розбився екран.

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