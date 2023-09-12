Leopard 2A6 проти росіян: чому західні танки перемагають у дуелях

Український танк змусив тікати два ворожих

Поки ЗСУ очікують на постачання американських танків Abrams, отримані раніше німецькі Leopard 2A6 б’ють окупантів у танкових дуелях. Причому відбувається це у сутичці одного "Леопарду" проти двох російських танків.

Відео цього поєдинку з’явилося нещодавно на Telegram-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна. Причому цей бій стався ще влітку під час початку контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області.

Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що даний вид бою вкрай рідкісний, оскільки танки призначені не для дуелей один з одним, а для вогневої підтримки піхоти або використання як мобільної артилерії.

Як вважає експерт, швидше за все Leopard 2A6 протистояв російським танкам Т-72Б3 або Т-80БВМ, один з яких зміг вразити з відстані 1,5 км. Це говорить про те, що Leopard 2 "бачить" краще за противника, його СУО і гармата надійніші і точніші, і український екіпаж — вміло цим користується.

У свою чергу російські танки продемонстрували, що:

на таких дистанціях у Т-72/Т-80 ймовірність точної поразки, без пристрілювання, вкрай мала;

навіть у разі влучання, пробиття броні Leopard 2 зведено до мінімуму.

В результаті, після першого попадання російським танком, екіпажі обох бронемашин приймають рішення ретируватися, що цілком розумно, підкреслює експерт.

Також Олександр Коваленко наголошує, що стрілянину по російському танку екіпаж "Леопарда-2" вів осколково-фугасним снарядом, що й дозволило російському танку залишити поле бою, а не залишитися на ньому. Але це призвело до пошкодження ворожої техніки.

Раніше "Телеграф" прогнозував, чому танки НАТО зможуть виходити переможцями з боїв із технікою окупантів. При цьому, як вважає експерт Іван Киричевський, можливостей компенсувати свої втрати у танках у окупантів залишається дедалі менше.