Якими зарядками і як правильно заряджати новий смартфон: корисна інформація та поради

Правильна зарядка допоможе запобігти швидкій деградації батареї в смартфоні

Сучасний світ неможливо уявити без смартфона — цей гаджет давно став незмінним помічником людини в сучасному світі. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть продовжити йому життя. Стосується це і зарядки телефона, адже не всі роблять це правильно.

Щоб запобігти швидкій деградації батареї в смартфоні, потрібно правильно заряджати новий смартфон, пише ixbt.

Як відомо, у сучасних смартфонах використовують тільки два типи акумуляторів: літій-іонні (Li-ion) і літій-полімерні (Li-pol). Інші типи акумуляторів, які раніше використовувалися в кнопкових телефонах, поступово увійшли в історію як менш надійні і більш дорогі у виробництві.

Основні переваги сучасних акумуляторів:

Ефекту пам'яті немає. Тобто, не потрібно постійно заряджати до 100%, а потім розряджати до 0%

Вони мають хорошу "місткість" при відносно невеликих габаритах і невеликій вазі

Безпечний у використанні. Випадки загоряння вкрай рідкісні і зустрічаються найчастіше в статтях для піару (хоча всі ми пам'ятаємо партію новеньких смартфонів від Samsung)

Недорогий у виробництві

Однак, сучасні види акумуляторів мають і недоліки, головний з яких — короткий термін придатності. Через 1 рік експлуатації користувач смартфона чітко помітить, що заряду батареї його гаджета вистачає на менший час роботи. А через 2-3 роки акумулятор взагалі може прийти в непридатність або відсоток заряду почне танути на очах.

Виробникам смартфонів доводиться вмикати "винахідливість", придумуючи альтернативи використання стандартних батарейок. Прикладом цього є подвійні батареї в смартфонах. Таким чином, є можливість компактно розмістити акумулятори всередині корпусу смартфона і заряджати їх одночасно. Крім того, при використанні швидкої зарядки навантаження на дві батареї виходить менше, ніж було б на один суцільний елемент. Отже, знижуються і ризики займання акумулятора. Приклади смартфонів з подвійною батареєю: OnePlus 8T, Oppo Find X2, iPhone X.

Типи швидких зарядних пристроїв

На даний момент найпопулярнішими технологіями швидкої дротової зарядки від різних виробників є:

Швидка зарядка Qualcomm (QC)

Адаптивна швидка зарядка Samsung (AFC)

Доставка живлення Apple

Зарядка OnePlus Dash

Huawei SupeCharge

Motorola TurboPower

Mediatek Pump Express

Як правильно заряджати новий смартфон

Якщо ви принесли новий смартфон з вулиці в холодну пору року, то варто почекати кілька годин, поки температура смартфона зрівняється з кімнатною. Тільки після цього варто зробити перший запуск. Якщо відсоток заряду акумулятора менше 50% при першому запуску:

Сміливо ставте пристрій на зарядку до 100%, а потім починайте користуватися смартфоном на повну потужність. Коли гаджет повністю розрядиться, зарядіть його знову на всі 100%.

Після цього повторювати ці процедури абсолютно не обов'язково і ще краще цього не робити.

Також можна відкалібрувати акумулятор. Ця процедура не є обов'язковою, але корисна для запобігання раптового завершення роботи смартфона при зарядці на 30-40%. Раптом може виявитися, що заряду не залишилося зовсім. Це сталося особисто зі мною і відчуття були так собі … Я порахував на решту відсотків, які відображалися на дисплеї смартфона.

Методика калібрування

Включений смартфон розряджається на 10% від початкового стану. Вимкніть смартфон і поставте його на зарядку на 12 годин. Зніміть із зарядки та не використовуйте 10 хвилин. Увімкніть смартфон і поставте його на зарядку на 1 годину. Відключіться від зарядки та вимкніть смартфон Зачекайте 5 хвилин і знову підключіться до електроживлення на 1 годину.

Після всіх маніпуляцій просто увімкніть смартфон і користуйтеся.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді режим вібрації зберігає більше заряду батареї, аніж увімкнення звичайного звуку для сповіщень.