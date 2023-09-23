Якими зарядками і як правильно заряджати новий смартфон: корисна інформація та поради
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Правильна зарядка допоможе запобігти швидкій деградації батареї в смартфоні
Сучасний світ неможливо уявити без смартфона — цей гаджет давно став незмінним помічником людини в сучасному світі. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть продовжити йому життя. Стосується це і зарядки телефона, адже не всі роблять це правильно.
Щоб запобігти швидкій деградації батареї в смартфоні, потрібно правильно заряджати новий смартфон, пише ixbt.
Як відомо, у сучасних смартфонах використовують тільки два типи акумуляторів: літій-іонні (Li-ion) і літій-полімерні (Li-pol). Інші типи акумуляторів, які раніше використовувалися в кнопкових телефонах, поступово увійшли в історію як менш надійні і більш дорогі у виробництві.
Основні переваги сучасних акумуляторів:
- Ефекту пам'яті немає. Тобто, не потрібно постійно заряджати до 100%, а потім розряджати до 0%
- Вони мають хорошу "місткість" при відносно невеликих габаритах і невеликій вазі
- Безпечний у використанні. Випадки загоряння вкрай рідкісні і зустрічаються найчастіше в статтях для піару (хоча всі ми пам'ятаємо партію новеньких смартфонів від Samsung)
- Недорогий у виробництві
Однак, сучасні види акумуляторів мають і недоліки, головний з яких — короткий термін придатності. Через 1 рік експлуатації користувач смартфона чітко помітить, що заряду батареї його гаджета вистачає на менший час роботи. А через 2-3 роки акумулятор взагалі може прийти в непридатність або відсоток заряду почне танути на очах.
Виробникам смартфонів доводиться вмикати "винахідливість", придумуючи альтернативи використання стандартних батарейок. Прикладом цього є подвійні батареї в смартфонах. Таким чином, є можливість компактно розмістити акумулятори всередині корпусу смартфона і заряджати їх одночасно. Крім того, при використанні швидкої зарядки навантаження на дві батареї виходить менше, ніж було б на один суцільний елемент. Отже, знижуються і ризики займання акумулятора. Приклади смартфонів з подвійною батареєю: OnePlus 8T, Oppo Find X2, iPhone X.
Типи швидких зарядних пристроїв
На даний момент найпопулярнішими технологіями швидкої дротової зарядки від різних виробників є:
- Швидка зарядка Qualcomm (QC)
- Адаптивна швидка зарядка Samsung (AFC)
- Доставка живлення Apple
- Зарядка OnePlus Dash
- Huawei SupeCharge
- Motorola TurboPower
- Mediatek Pump Express
Як правильно заряджати новий смартфон
Якщо ви принесли новий смартфон з вулиці в холодну пору року, то варто почекати кілька годин, поки температура смартфона зрівняється з кімнатною. Тільки після цього варто зробити перший запуск. Якщо відсоток заряду акумулятора менше 50% при першому запуску:
- Сміливо ставте пристрій на зарядку до 100%, а потім починайте користуватися смартфоном на повну потужність.
- Коли гаджет повністю розрядиться, зарядіть його знову на всі 100%.
Після цього повторювати ці процедури абсолютно не обов'язково і ще краще цього не робити.
Також можна відкалібрувати акумулятор. Ця процедура не є обов'язковою, але корисна для запобігання раптового завершення роботи смартфона при зарядці на 30-40%. Раптом може виявитися, що заряду не залишилося зовсім. Це сталося особисто зі мною і відчуття були так собі … Я порахував на решту відсотків, які відображалися на дисплеї смартфона.
Методика калібрування
- Включений смартфон розряджається на 10% від початкового стану.
- Вимкніть смартфон і поставте його на зарядку на 12 годин.
- Зніміть із зарядки та не використовуйте 10 хвилин.
- Увімкніть смартфон і поставте його на зарядку на 1 годину.
- Відключіться від зарядки та вимкніть смартфон
- Зачекайте 5 хвилин і знову підключіться до електроживлення на 1 годину.
Після всіх маніпуляцій просто увімкніть смартфон і користуйтеся.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді режим вібрації зберігає більше заряду батареї, аніж увімкнення звичайного звуку для сповіщень.