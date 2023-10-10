Вражаюча дальність та комп'ютерний контроль пострілу: чим ще може здивувати CAESAR (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що на опанування французької САУ в воїнів ЗСУ пішло кілька годин

Українські військові на фронті використовують не тільки залишки радянського озброєння, які складають більшість техніки ЗСУ. Чимало новітніх систем успішно опановані та використовуються проти окупантів. Серед них САУ CAESAR від Франції та Данії.

Це 155-мм артилерійська самохідна установка дійсно вражає у всіх сенсах. Вона може забезпечити дальність вогню зі звичайним снарядом у 20 км, а з активно-реактивним — у понад 40 км. Так, саме із САУ CAESAR на гарячому південному напрямку біля Токмака запорізької області вразили російську РСЗВ "Ураган".

Характеристики САУ CAESAR

Розроблена у Франції фірмою Nexter в середині 90-х,

Довжина ствола — 52 калібри,

Система керування вогнем комп'ютеризована, використовується супутникова навігація,

Дальність максимальна — 40-50 км (з снарядом Excalibur проведено тести на 46 метрів),

снаряд 155-мм, осколково-фугасний, активно-реактивний,

Заряджання частково автоматизоване,

Швидкострільність — 6 постр/хв,

Колісна база — 6 на 6 чи 8 на 8.

Характеристики САУ CAESAR

Особливості видів САУ CAESAR

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний високо оцінив сучасну САУ. Він відмітив точність САУ, зазначивши, що в установки ж автоматизована система самоприв'язки та самонаведення на ціль. Окремо виділив питання безпеки екіпажу: "CAESAR забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь".

Україні передавали CAESAR з двох джерел і вони мають відмінності. Франція передавала САУ на колісній базі 6х6 Renault Sherpa5, тоді як Данія — на шасі 8х8 Tatra 815-7. Більші габарити дозволяють збільшити кількість боєприпасів на борту — було 18, а стало 30. Зазначимо, в жовтні з'явились дані про передачу Україні ще шести САУ CAESAR від Франції.

Раніше "Телеграф" розповідав про німецьку артилерію того ж калібру у 155-мм САУ RCH155, яку очікують ЗСУ. Максимальна дальність такої самохідної артилерії вища за французьку і становить 54 км.