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"Дронобій" із Британії: ЗСУ отримають новітню систему ППО проти "Шахедів"

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Микита Синицін Микита Синицін
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Система Terrahawk Paladin
Система Terrahawk Paladin. Фото Відкриті джерела

Ця система потрапить в Україну вперше

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе, для боротьби з якими потрібні засоби ППО. І Великобританія передасть комплекс ближньої дії.

Постачання піде в рамках нового пакету військової допомоги Україні на 100 млн фунтів (123 млн дол.). Про це повідомляє сайт британського уряду.

Terrahawk Paladin – новітні (останній варіант представлений у 2022 році) комплекси ППО, що є універсальною системою, яку можна ставити як стаціонарно, так і перевозити на вантажному автомобілі.

Terrahawk Paladin може ставитися і стаціонарно
Система Terrahawk Paladin на стаціонарній позиції

Система складається із трьох ключових елементів:

  • 4 РЛС, здатних вести пошук цілі на 360 градусів та передавати інформацію про їх виявлення по закритих каналах зв’язку на пункт управління;
  • система управління вогнем, що включає оптико-прицільні прилади, тепловізор для наведення вночі і лазерний далекомір;
  • 30-мм автоматична гармата Мк44 "Бушмайстер", здатна випускати до 200 снарядів за хвилину. Дистанційний підрив снарядів гармати дозволяє збивати дрони з відстані до 2 км. Крім того, в систему можна інтегрувати додаткові засоби знищення, наприклад, ракети з напівактивним лазерним наведенням типу APKWS.

Тим самим система Terrahawk Paladin схожа на чеську систему МР-2 Victor, також створену для боротьби з дронами типу "Шахед" та отримані ЗСУ ще навесні.

Тим часом у британській розвідці попередили, що після тритижневої перерви окупанти можуть влаштувати масовану ракетну атаку на критично важливу інфраструктуру. Мета ударів буде колишня – постаратися заморозити українців.

Теги:
#Велика Британія #Зброя #Військова техніка #Дрони