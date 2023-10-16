Гелікоптер та ... мотоцикл: чим особливі нові зразки техніки на озброєнні МО

Техніка зможе бути корисною для різних військових задач

Міноборони України продовжує ставити на озброєння техніку, потрібну українським захисникам. І мова тут не тільки про зброю. З останніх надбань — вертоліт та мотоцикл.

У відомстві повідомили що це вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. "Телеграф" дізнався, чим цікаві новинки техніки для ЗСУ.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4

Вертоліт німецького виробництва. В Міноборони наголошують на багатоцільовому використанні — для спостереження та транспортування. Попри поважний вік — з часів прийняття на озброєння цієї моделі в Німеччині минуло понад 50 років, гелікоптер лишається багато в чому першим. Завдяки своїй маневреності він першим змін виконати повітряні маневри-петлі.

В 70-х він був також зразком швидкості. В цього гелікоптера два двигуни, що забезпечує швидкий підйом на зльоті, а це в бойових умовах може знадобитися. Гелікоптер може використовуватися для польотів на наднизьких висотах, він добре керований. ВО 105 має дальність польоту до 5 годин із навантаженням, може летіти навіть на одному двигуні. Модернізація Е-4, яку поставили на озброєння в Україні, в порівнянні з базовим вертольотом має покращену продуктивність і авіоніку (електронні системи комунікації, навігації, відображення даних і управління різними пристроями).

Характеристики вертольота ВО 105

Маса порожнього — 1276 кг

Максимальна злітна маса — 2500 кг

Крейсерська швидкість — 204 км/год

Практична дальність — 575 км

Швидкопідйомність — 8 м/с.

Такий вертоліт минулоріч передав ЗСУ Олександр Громико, зазначивши, що він буде зручним для евакуації поранених: "Керувати цим вертольотом було одне задоволення, за рахунок потужних двох газотурбінних двигунів та вдалої конструкції він прощає багато помилок недосвідчених пілотів". Зазначимо, на цей гелікоптер можна встановлювати ракети.

Мотоцикл KTM 450 ЕХС

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС

В Міноборони зазначено, що цей швидкісний агрегат "дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості". Цей мотоцикл належить до класу ендуро — колісного засобу, що може пересуватися на бездоріжжі. Такі мотоцикли мають видавати мало шуму, мати особливу гуму для зчеплення з грунтом, сталеву раму та інші якості, які роблять його витривалим.

Серед цікавих характеристик:

Витрата палива 3,68 л/100 км,

Обсяг бака — 9,2 л,

Вага — 105,5 кг,

Максимальна швидкість — 160 км/год.

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