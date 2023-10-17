Ефективний при близькому контакті з ворогом: що може гранатомет "Форт-600" (відео)

В гранатомет можна зарядити і нелетальну гранату, якщо це необхідно

Україна має потужності для вироблення різноманітної зброї — від снарядів для артилерії до далекобійних ракет. Серед розмаїття виділяється гранатомет "Форт-600". Його виробляють з 2010 року за ліцензією від швейцарського розробника Brügger & Thomet.

Існує три основні модифікації гранатомета. Два відрізняються прикладом, а третій — підствольний гранатомет. В Нацгвардії продемонстрували як бійці батальоні спецпризначення "Донбас" тренуються із новою зброєю. Зазначається, що гранатомет легкий та простий у використанні, при цьому точний і швидко перезаряджається. Він високоефективний при близькому вогневому контакті з окупантами.

Постріл з гранатомета "Форт-600"

Характеристики гранатомета "Форт-600"

Відстань влучення 50 — 400 метрів.

Снаряд — граната калібру 40х46 мм.

Вага без боєприпасу — 2,2 кг (2,8 кг у модифікації 600А).

У цього гранатомета вбудований в приклад демпфер, що дозволяє зменшити віддачу. Стрільба може вестися різними типами гранат, зокрема кумулятивними, осколково-фугасними або нелетальними типами, наприклад світлошумовими.

Раніше "Телеграф" розповідав про постачання в Україну снарядів, що можуть розвертатися в повітрі та облітати перепони. Їх виготовляли спеціально для України.